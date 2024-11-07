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Posted 7 ноября, 07:26

Published 7 ноября, 07:26

Modified 7 ноября, 07:29

Updated 7 ноября, 07:29

Мужчину осудили за убийство сковородой в Приморском крае

9 лет за 10 ударов сковородой: «кухонный» убийца ответит за преступление в Приморье

7 ноября 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney.

Мужчину осудили за убийство сковородой в Приморском крае

Сюжет
Суд
Конфликт жителей Хороля обернулся смертью для одного из участников потасовки. Сельчанин не выжил после многочисленных ударов по голове.

В Хороле мужчина заступился за своего друга и ударил его обидчика сковородой. Предмет кухонной утвари десять раз «приложили» к голове оппонента, который умер от черепно-мозговой травмы.

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По данному инциденту возбудили уголовное дело. Судебные тяжбы фигуранта завершились. Присяжные признали приморца виновным в совершении преступления.

«Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан заслуживающим снисхождения», — отметили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

С учетом всех обстоятельств, суд огласил приговор — девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае юрист стал фигурантом уголовного дела после оскорбления судьи в интернете.

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