9 лет за 10 ударов сковородой: «кухонный» убийца ответит за преступление в Приморье

Posted 7 ноября, 07:26
Published 7 ноября, 07:26
Modified 7 ноября, 07:29
Updated 7 ноября, 07:29
В Хороле мужчина заступился за своего друга и ударил его обидчика сковородой. Предмет кухонной утвари десять раз «приложили» к голове оппонента, который умер от черепно-мозговой травмы.
По данному инциденту возбудили уголовное дело. Судебные тяжбы фигуранта завершились. Присяжные признали приморца виновным в совершении преступления.
«Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан заслуживающим снисхождения», — отметили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.
С учетом всех обстоятельств, суд огласил приговор — девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае юрист стал фигурантом уголовного дела после оскорбления судьи в интернете.