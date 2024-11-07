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Posted 7 ноября, 08:10

Published 7 ноября, 08:10

Modified 7 ноября, 08:12

Updated 7 ноября, 08:12

Житель Приморского края Артур Потапов удостоен звания Героя России

Антон Волошко поздравил приморца с высшей военной наградой — Звездой Героя

7 ноября 2024, 08:10
Фото: 1MI.

Житель Приморского края Артур Потапов удостоен звания Героя России

Сюжет
Герои СВО
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко сообщил в своём официальном telegram-канале: наш земляк, участвующий в СВО, Артур Потапов награждён высшей воинской наградой России — Звездой Героя!
— Артура Валентиновича знаю лично, он человек с обострённым чувством справедливости. Профи высочайшего уровня, настоящий гражданин и патриот нашей Отчизны, — написал Антон Волошко.
Фото: VoloshkoAnton

Артур Потапов, Герой Российской Федерации, служил в Сирии, на СВО отправился добровольцем, служит в одном из спецподразделений Минобороны. Он также является кавалером четырёх (!) орденов Мужества.

— Спасибо вам за каждодневный подвиг ради свободы, независимости и будущего нашей Родины! Возвращайтесь скорее домой живым, здоровым и с Победой! — обратился к Герою России председатель ЗС ПК.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о инициативе Антона Волошко о предоставлении дополнительных льгот участникам СВО.

Антон Волошко: Ветеранам СВО надо дать возможность бесплатно пользоваться парковками
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#Новости#Общество#Владивосток#СВО#Приморский край#Герои СВО#Антон Волошко
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