Антон Волошко поздравил приморца с высшей военной наградой — Звездой Героя

Posted 7 ноября, 08:10
Published 7 ноября, 08:10
Modified 7 ноября, 08:12
Updated 7 ноября, 08:12
— Артура Валентиновича знаю лично, он человек с обострённым чувством справедливости. Профи высочайшего уровня, настоящий гражданин и патриот нашей Отчизны, — написал Антон Волошко.
Артур Потапов, Герой Российской Федерации, служил в Сирии, на СВО отправился добровольцем, служит в одном из спецподразделений Минобороны. Он также является кавалером четырёх (!) орденов Мужества.
— Спасибо вам за каждодневный подвиг ради свободы, независимости и будущего нашей Родины! Возвращайтесь скорее домой живым, здоровым и с Победой! — обратился к Герою России председатель ЗС ПК.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о инициативе Антона Волошко о предоставлении дополнительных льгот участникам СВО.