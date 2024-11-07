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Posted 7 ноября, 00:03

Published 7 ноября, 00:03

Modified 7 ноября, 00:05

Updated 7 ноября, 00:05

Федералы заинтересовались резонансным нападением на трех женщин в Приморье

Бастрыкин взял на контроль покушение на убийство трех женщин во Владивостоке

7 ноября 2024, 00:03
Фото: 1MI.

Федералы заинтересовались резонансным нападением на трех женщин в Приморье

Сюжет
Женщины
Громкая история нападения на женщин в многоэтажке на Русской получила продолжение. Расследование инцидента контролируется главой Следкома Александром Бастрыкиным.

В дальневосточной столице произошло жуткое нападение на трех женщин. Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам.

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Резонансный инцидент вышел на федеральный уровень. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался данным происшествием. Глава ведомства запросил доклад о расследовании обстоятельств покушения на убийство трех жительниц Владивостока.

20-летний парень нанес ножевые ранения своей знакомой, ее подруге и соседке, которая выбежала на крики пострадавших. Двух потерпевших госпитализировали в медучреждение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае бывший любовник пришел выяснить отношения с дамой сердца, но в итоге порезал ее мужа.

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