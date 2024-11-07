Бастрыкин взял на контроль покушение на убийство трех женщин во Владивостоке

Posted 7 ноября, 00:03
Published 7 ноября, 00:03
Modified 7 ноября, 00:05
Updated 7 ноября, 00:05
В дальневосточной столице произошло жуткое нападение на трех женщин. Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам.
Резонансный инцидент вышел на федеральный уровень. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался данным происшествием. Глава ведомства запросил доклад о расследовании обстоятельств покушения на убийство трех жительниц Владивостока.
20-летний парень нанес ножевые ранения своей знакомой, ее подруге и соседке, которая выбежала на крики пострадавших. Двух потерпевших госпитализировали в медучреждение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае бывший любовник пришел выяснить отношения с дамой сердца, но в итоге порезал ее мужа.