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Posted 7 ноября, 09:52

Published 7 ноября, 09:52

Modified 7 ноября, 09:54

Updated 7 ноября, 09:54

Свидетели сообщают, что неизвестный упал с моста во Владивостоке

Человек упал с Золотого моста во Владивостоке — очевидцы

7 ноября 2024, 09:52
Фото: vostokmedia.com.

Свидетели сообщают, что неизвестный упал с моста во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
На мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке остановлено движение. Очевидцы рассказали, что с моста несколько минут назад упал человек.

Очевидцы сообщают о том, что с Золотого моста во Владивостоке упал человек. В данный момент в предполагаемом месте происшествия собралась пробка.

Фото: dpscontrol_125rus

Также в сети появились публикации, в которых с информацией о том, что несколькими часами ранее сотрудники мостовой охраны не дали пешеходу выйти за ограждение проезжей части на Русском мосту во Владивостоке.

В пресс-службе управления МВД по Приморскому краю официально не комментировали инцидент.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к сотрудникам спецслужб за подтверждением информации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о трагедии на Русском мосту во Владивостоке.

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