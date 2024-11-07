Черный дым столбом: пожар попал на камеру во Владивостоке — фото

Posted 7 ноября, 01:24
Published 7 ноября, 01:24
Modified 7 ноября, 03:08
Updated 7 ноября, 03:08
Столб черного дыма виднеется в микрорайоне Патрокл в дальневосточной столице, сообщают новые медиа. Жуткие кадры возгорания разлетелись в социальных сетях. Очевидцы отметили, что вокруг здания, объятого пламенем, распространяется едкий, даже токсичный, запах.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за разъяснением ситуации в пресс-службу регионального МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очевидцы заметили дым во Владивостоке. Оказалось, что за гаражным кооперативом в районе подножья сопки Шошина на улице Красного Знамени произошло возгорание мусора.