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Posted 7 ноября, 01:24

Published 7 ноября, 01:24

Modified 7 ноября, 03:08

Updated 7 ноября, 03:08

Черный дым столбом: пожар попал на камеру во Владивостоке — фото

Черный дым столбом: пожар попал на камеру во Владивостоке — фото

7 ноября 2024, 01:24
Фото: patroklinfo.
Сюжет
Пожар
Черный дым замечен в микрорайоне Патрокл во Владивостоке. Свидетели происшествия заявляют, что возгорание сопровождается едким запахом.

Столб черного дыма виднеется в микрорайоне Патрокл в дальневосточной столице, сообщают новые медиа. Жуткие кадры возгорания разлетелись в социальных сетях. Очевидцы отметили, что вокруг здания, объятого пламенем, распространяется едкий, даже токсичный, запах.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за разъяснением ситуации в пресс-службу регионального МЧС.

Фото: patroklinfo

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очевидцы заметили дым во Владивостоке. Оказалось, что за гаражным кооперативом в районе подножья сопки Шошина на улице Красного Знамени произошло возгорание мусора.

Выяснилось, из-за чего дым затянул один из жилых районов Владивостока
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