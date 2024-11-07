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Posted 7 ноября, 03:37

Published 7 ноября, 03:37

Modified 7 ноября, 03:39

Updated 7 ноября, 03:39

Пожар ликвидировали в многоквартирном доме во Владивостоке

Диван мог стать причиной трагедии: пожар случился в квартире во Владивостоке

7 ноября 2024, 03:37
Фото: Изображение Midjourney.

Пожар ликвидировали в многоквартирном доме во Владивостоке

Сюжет
Многоквартирный дом
Вечером 6 ноября в жилой многоэтажке во Владивостоке начался пожар. К счастью, спасатели быстро прибыли на место.

Вечером в среду, 6 ноября, случился пожар в жилой многоэтажке на Грибоедова во Владивостоке. К моменту, когда пожарные прибыли на место, дым окутал весь подъезд. Выяснилось, что в квартире на втором этаже горел диван.

Огонь удалось быстро потушить, пламя охватило площадь около 3 квадратных метров. Люди не пострадали. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Общий ущерб определят специалисты МЧС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который случился в жилой многоэтажке в октябре. Жильцов из горящего здания спас студент владивостокского колледжа.

Студент спас женщину с ребенком во время пожара во Владивостоке
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