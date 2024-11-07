Диван мог стать причиной трагедии: пожар случился в квартире во Владивостоке

Posted 7 ноября, 03:37
Published 7 ноября, 03:37
Modified 7 ноября, 03:39
Updated 7 ноября, 03:39
Вечером в среду, 6 ноября, случился пожар в жилой многоэтажке на Грибоедова во Владивостоке. К моменту, когда пожарные прибыли на место, дым окутал весь подъезд. Выяснилось, что в квартире на втором этаже горел диван.
Огонь удалось быстро потушить, пламя охватило площадь около 3 квадратных метров. Люди не пострадали. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Общий ущерб определят специалисты МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который случился в жилой многоэтажке в октябре. Жильцов из горящего здания спас студент владивостокского колледжа.