Доступный спорт каждому сахалинцу — новый спорткомплекс откроется в Анивском районе

Спортивный центр будет состоять из двух секций: зала для занятий спортом и административной части. Он предназначен для учебно-тренировочных занятий по волейболу, баскетболу, теннису и мини-футболу для детей старше 10 лет и взрослых. Также предусмотрены тренировки по борьбе тхэквондо, отдельный зал будет отведен для лечебной физкультуры.