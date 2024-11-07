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Posted 7 ноября, 08:25

Published 7 ноября, 08:25

Modified 7 ноября, 08:27

Updated 7 ноября, 08:27

Сахалинская область прирастает спортивными объектами

Доступный спорт каждому сахалинцу — новый спорткомплекс откроется в Анивском районе

7 ноября 2024, 08:25
Фото: sakhalin.gov.ru.

Сахалинская область прирастает спортивными объектами

Сюжет
Губернатор
Декабрь 2024 года для жителей Анивского района Сахалинской области обещает быть знаковым — здесь откроется новый спортивный комплекс. Ход строительных работ проверил глава островного региона Валерий Лимаренко.

В рамках рабочей поездки губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко осмотрел строительство универсального спортивного объекта в селе Троицком, открытие которого заявлено уже в декабре. Ожидается, что работы завершатся к 15 декабря, и здесь будут проводиться занятия по художественной гимнастике, футболу, волейболу и другим видам спорта.

В ходе осмотра стройплощадки глава региона отметил, что поддержка спорта и здорового образа жизни является безусловным приоритетом правительства области.

Фото: sakhalin.gov.ru
«Важно поддерживать развитие спорта и здорового образа жизни в регионе. Этому вопросу мы уделяем особое внимание — строим новые спортивные центры, водные комплексы, делаем секции по разным видам спорта доступными для всех категорий граждан. В Аниве скоро открывается долгожданный объект, где сахалинцы смогут заниматься разными видами спорта. Необходимо, чтобы к открытию здесь были созданы все необходимые условия для занятий детей. Между вводом объектов в эксплуатацию и началом их работы не должно быть затяжных пауз. За такой подход я уже не раз критиковал руководство профильного блока. Поэтому те, кто будет в дальнейшем заниматься эксплуатацией здания, должны заходить на объект уже на этапе его приемки и начинать готовить его к началу работы», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Фото: sakhalin.gov.ru

Глава муниципалитета Светлана Швец, которая сопровождала губернатора области в ходе рабочего визита, рассказала о ходе работ, отметив важность строительства такого объекта.

«У нас завершается строительство каркасного универсального крытого спорткомплекса. Этот объект стал победителем в федеральной программе и получил как федеральную финансовую поддержку, так и региональную. Уже на новогодних каникулах этот спорткомплекс откроет двери для наших спортсменов и жителей. Предполагается, что здесь будет тренажерный зал и игровое пространство, где будут проходить тренировки по художественной гимнастике, футболу, волейболу и заниматься наша спортивная школа. Это станет постоянным местом для проведения соревнований, сборов и тренировок наших спортсменов. Уверена, результаты наших ребят будут еще лучше», — поделилась глава муниципалитета Светлана Швец.

Спортивный центр будет состоять из двух секций: зала для занятий спортом и административной части. Он предназначен для учебно-тренировочных занятий по волейболу, баскетболу, теннису и мини-футболу для детей старше 10 лет и взрослых. Также предусмотрены тренировки по борьбе тхэквондо, отдельный зал будет отведен для лечебной физкультуры.

Фото: sakhalin.gov.ru
«Мы очень ждём открытия этого зала. Это необходимо для развития спорта в Анивском городском округе и в Сахалинской области. В частности для развития художественной гимнастики. Наши дети показывают очень неплохие результаты и этот комплекс будет именно тем местом, где они смогут улучшить свои результаты и передавать свой опыт младшему поколению», — сказала тренер по художественной гимнастике Ольга Лукина в беседе с главой островного региона.

В новом комплексе предусмотрены душевые и туалетные комнаты, раздевалки, медицинский кабинет и гардероб. На втором этаже разместятся два тренажерных зала и кабинеты тренеров. Тренировки будут проходить в пять смен в день, обеспечивая возможность заниматься около 183 человек ежедневно.

«Мы очень давно ждали этот объект. Наконец-то у нас будет зал, потому что то в одном, то в другом раньше занимались, были постоянные перебежки. Сейчас наконец-то мы будем заниматься в одном месте. Первое, что бросается в глаза, — это огромные высокие потолки. Это очень важно, ведь дети работают с предметами. Я думаю, что подготовка наших детей усилится в разы», — рассказала одна из мам воспитанников.

Напомним, что проект реализуется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

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