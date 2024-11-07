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Posted 7 ноября, 13:01

Published 7 ноября, 13:01

Modified 7 ноября, 13:01

Updated 7 ноября, 13:01

«Единая Россия» перезагрузит институт сторонников для усиления работы партии

«Единая Россия» перезагрузит институт сторонников для усиления работы партии

7 ноября 2024, 13:01
Фото: ER.RU.
В центрисполкоме партии «Единая Россия» в течение двух дней проходил семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников партии со всей России.

В ходе встречи основное внимание было уделено формированию новой модели взаимодействия сторонников с исполнительными органами партии, а также их роли в деятельности «Единой России» и предвыборных кампаниях, пишет mkset.ru.

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул на пленарном заседании значимость института сторонников. Он сообщил, что любой желающий стать членом партии должен сначала пройти через эту стадию.

Якушев также акцентировал внимание на необходимости обновления института сторонников для определения актуальных направлений работы и необходимых мер на местах.

Среди главных задач института была обозначена поддержка участников специальной военной операции и их семей, включая разработку законодательных инициатив. Будучи крупнейшей фракцией в Государственной думе, партия активно поддерживает инициативы, поступающие от сторонников из различных регионов.

Партия «Единая Россия» нацелена на содействие экономическому росту страны, несмотря на действующие против нее санкции. Владимир Якушев отметил, что партия собирается поддерживать некоммерческие организации через центр поддержки гражданских инициатив и способствовать их участию в различных грантовых проектах.

Кроме того, Якушев поддержал предложение создать передвижные мастерские протезирования и спортивной реабилитации. Также было предложено развивать школьный курс под названием «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на помощь участникам специальной военной операции и будут осуществляться при поддержке Министерства просвещения.

На семинаре обсуждались и вопросы, касающиеся сокращения сроков для получения сторонником статуса члена партии. Якушев подчеркнул важность четкого определения критериев для членства, чтобы избежать автоматического зачисления по истечении полугода.

По информации на сайте ER.RU, по итогам семинара Якушев рассказал о проведенных ранее аналогичных мероприятиях с первичными отделениями партии и руководителями региональных исполкомов, которые были частью подготовки к предстоящим федеральным выборам 2026 года.

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