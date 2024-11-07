«Единая Россия» перезагрузит институт сторонников для усиления работы партии

Кроме того, Якушев поддержал предложение создать передвижные мастерские протезирования и спортивной реабилитации. Также было предложено развивать школьный курс под названием «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на помощь участникам специальной военной операции и будут осуществляться при поддержке Министерства просвещения.