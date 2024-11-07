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Posted 7 ноября, 02:23

Published 7 ноября, 02:23

Modified 7 ноября, 02:25

Updated 7 ноября, 02:25

Грейдирование грунтовых дорог продолжается во Владивостоке

Грунтовые дороги — в зоне особого внимания администрации Владивостока

7 ноября 2024, 02:23
Фото: vlc.ru.

Грейдирование грунтовых дорог продолжается во Владивостоке

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Наш Город
Грунтовые дороги приводят во Владивостоке в порядок перед началом зимы. Работы выполняются на островных и прибрежных территориях.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: на Русском острове бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» внимательно следят за состоянием грунтовых дорог, грейдируют дорожное полотно и нарезают кюветы. Работы будут продолжаться до промерзания грунта.

Только за текущую неделю на участке дороги от поселка КЭТ до бухты Воевода усилиями рабочих «СГТ» было выровнено более девяти тысяч метров дорожного полотна. Эта дорога — одна из тех на острове, по которой летом движется большой поток туристов, а кроме того, её состояние ухудшилось и из-за дождей, обрушившихся на город в августе. В итоге она стала некомфортной для проезда и нуждалась в обновлении, которое и было выполнено.

Помимо этого, для обеспечения дренажа и предотвращения образования воды на дороге большое значение имеют работы по нарезке кюветов. На текущей неделе бригада трудится на участке Шигино — Подножье, где улучшают не только грунтовое покрытие, но и водоотведение.

Также внимательно отслеживается состояние грунтовых дорог и на других отдалённых территориях Владивостока — например, в посёлке Подножье и в районе бухты Бабкина. Здесь рабочие бригады «СГТ» проверили грейдирование 1000 метров покрытия.

В пресс-службе мэрии отметили, что грунтовые дороги есть и в оживлённых районах Владивостока — например, известный многим автолюбителям участок между улицей Нефтеветка и мысом Кунгасным. Здесь также продолжаются дорожные работы по выравниванию полотна. Ещё восемь проездов уже привели в порядок.

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#Новости#Владивосток#Безопасные дороги#Дорожные работы#Приморский край#Наш Город
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