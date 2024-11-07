Грунтовые дороги — в зоне особого внимания администрации Владивостока

Только за текущую неделю на участке дороги от поселка КЭТ до бухты Воевода усилиями рабочих «СГТ» было выровнено более девяти тысяч метров дорожного полотна. Эта дорога — одна из тех на острове, по которой летом движется большой поток туристов, а кроме того, её состояние ухудшилось и из-за дождей, обрушившихся на город в августе. В итоге она стала некомфортной для проезда и нуждалась в обновлении, которое и было выполнено.