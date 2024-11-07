vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 11:38

Published 7 ноября, 11:38

Modified 7 ноября, 11:40

Updated 7 ноября, 11:40

Картина дня в Приморье: мощный столб дыма, случай на мосту, тигр и возможная эпидемия

Картина дня в Приморье: мощный столб дыма, случай на мосту, тигр и возможная эпидемия

7 ноября 2024, 11:38
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Огромный столб дыма перепугал жителей Владивостока

Черный дым заметили на Патрокле во Владивостоке. Очевидцы заявляют, что возгорание сопровождается едким запахом.

Жуткие кадры клубов черного дыма появились в сети. Позже спасатели поделились подробностями инцидента.

Черный дым столбом: пожар попал на камеру во Владивостоке — фото
Узнать подробнее
Внедорожник сгорел дотла: подробности пожара на Патрокле во Владивостоке
Узнать подробнее

Очевидцев перепугал случай на мосту во Владивостоке

На мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке остановлено движение. Очевидцы рассказали том, что с моста якобы упал человек. Позже появилась информация о том, что там произошло на самом деле.

Человек упал с Золотого моста во Владивостоке — очевидцы
Узнать подробнее
Выяснилось, что на самом деле произошло на Золотом мосту во Владивостоке
Узнать подробнее

Огромный тигр резвился по полю, как домашний котенок

Полосатого заметили посреди поля, предположительно в Анучинском районе Приморья. Видео с хищником появилось в сети.

Первая встреча на морозе: хищник искал, чем поживиться на заснеженных полях — видео
Узнать подробнее

Новая эпидемия может начаться в Приморье

Уровень заболеваемости ОРВИ в Приморье близок к показателям эпидемии. Многие жители края заболевают риновирусом.

Эпидемия близко? Что нужно сделать, чтобы не заболеть в Приморье?
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: снег во Владивостоке, Новый год за миллион и жуткое нападениеКартина дня в Приморье: женщина под поездом, гололед на улицах и полиция в ТЦКартина дня в Приморье: Джокер со сладеньким, снежный апокалипсис и запрет на роскошь
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика