Картина дня в Приморье: мощный столб дыма, случай на мосту, тигр и возможная эпидемия

Posted 7 ноября, 11:38
Published 7 ноября, 11:38
Modified 7 ноября, 11:40
Updated 7 ноября, 11:40
Огромный столб дыма перепугал жителей Владивостока
Черный дым заметили на Патрокле во Владивостоке. Очевидцы заявляют, что возгорание сопровождается едким запахом.
Жуткие кадры клубов черного дыма появились в сети. Позже спасатели поделились подробностями инцидента.
Очевидцев перепугал случай на мосту во Владивостоке
На мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке остановлено движение. Очевидцы рассказали том, что с моста якобы упал человек. Позже появилась информация о том, что там произошло на самом деле.
Огромный тигр резвился по полю, как домашний котенок
Полосатого заметили посреди поля, предположительно в Анучинском районе Приморья. Видео с хищником появилось в сети.
Новая эпидемия может начаться в Приморье
Уровень заболеваемости ОРВИ в Приморье близок к показателям эпидемии. Многие жители края заболевают риновирусом.