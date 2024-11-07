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Posted 6 ноября, 23:36

Published 6 ноября, 23:36

Modified 6 ноября, 23:38

Updated 6 ноября, 23:38

Минусовые температуры зафиксировали во Владивостоке

Морозное утро в Приморье: резкое похолодание наведалось во Владивосток — фото

6 ноября 2024, 23:36
Фото: Изображение Midjourney.

Минусовые температуры зафиксировали во Владивостоке

Сюжет
Погода
Жуткие морозы нагрянули в Приморский край. На этот раз Владивосток не исключение.

Сегодня в регионе будет непривычно холодно, кое-где столбики термометров покажут -9 градусов по Цельсию. К слову, утро во дальневосточной столице выдалось зимним.

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В 9 часов утра температура воздуха составила -7 градусов. Не исключено, что ночью было еще холоднее.

«Вероятно, снег вчера выпал повсеместно. Поэтому стало холоднее. Минувшим вечером руки уже сводило от холода, пока дошла от машины до подъезда», — поведала горожанка.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый снег прошел во Владивостоке. «Белые мухи» украсили краевую столицу совсем ненадолго. Из-за плюсовых температур зимние осадки быстро растаяли.

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