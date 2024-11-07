Морозное утро в Приморье: резкое похолодание наведалось во Владивосток — фото

Posted 6 ноября, 23:36
Published 6 ноября, 23:36
Modified 6 ноября, 23:38
Updated 6 ноября, 23:38
Сегодня в регионе будет непривычно холодно, кое-где столбики термометров покажут -9 градусов по Цельсию. К слову, утро во дальневосточной столице выдалось зимним.
В 9 часов утра температура воздуха составила -7 градусов. Не исключено, что ночью было еще холоднее.
«Вероятно, снег вчера выпал повсеместно. Поэтому стало холоднее. Минувшим вечером руки уже сводило от холода, пока дошла от машины до подъезда», — поведала горожанка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый снег прошел во Владивостоке. «Белые мухи» украсили краевую столицу совсем ненадолго. Из-за плюсовых температур зимние осадки быстро растаяли.