vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 03:27

Published 7 ноября, 03:27

Modified 7 ноября, 03:29

Updated 7 ноября, 03:29

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Хабаровском крае

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Хабаровском крае

7 ноября 2024, 03:27
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовал второй — муниципальный — этап всероссийской олимпиады школьников. Участие в нем примут более 120 тысяч детей. Это ученики 7–11 классов, успешно прошедшие школьный этап, а также победители и призеры муниципального этапа прошлого года.

Продемонстрировать свои знания участники олимпиады смогут по 22 предметам.

— Одним из приоритетных направлений деятельности правительства края является выявление и поддержка одаренных детей. На протяжении последних 15 лет Хабаровский край является лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников, — рассказали в министерстве образования и науки края.

Интеллектуальные состязания муниципального этапа начались с физики. Задания олимпиады по каждому общеобразовательному предмету разработаны региональными предметно-методическими комиссиями.

Проверку выполненных работ осуществляют муниципальные жюри, в состав которых входят представители профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования, школьные учителя, подготовившие победителей и призеров предметных олимпиад.

Ребята, которые покажут высокие результаты и наберут необходимый проходной балл, будут приглашены на третий (региональный) этап олимпиады. Завершит интеллектуальные состязания всероссийский этап.

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю конкурса. Право на льготу сохраняется в течение четырех лет.

— В Хабаровском крае школьники из числа победителей и призеров заключительного этапа олимпиады ежегодно награждаются денежной премией имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова, — добавили в министерстве.

Отметим, что в прошлом учебном году по итогам заключительного этапа олимпиады в копилке Хабаровского края 5 дипломов победителей и 10 дипломов призеров. Школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки по физике, химии, обществознанию, физической культуре, русскому и китайскому языкам, географии, биологии и литературе.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика