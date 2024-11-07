Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовал второй — муниципальный — этап всероссийской олимпиады школьников. Участие в нем примут более 120 тысяч детей. Это ученики 7–11 классов, успешно прошедшие школьный этап, а также победители и призеры муниципального этапа прошлого года.

Продемонстрировать свои знания участники олимпиады смогут по 22 предметам. — Одним из приоритетных направлений деятельности правительства края является выявление и поддержка одаренных детей. На протяжении последних 15 лет Хабаровский край является лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников, — рассказали в министерстве образования и науки края. Интеллектуальные состязания муниципального этапа начались с физики. Задания олимпиады по каждому общеобразовательному предмету разработаны региональными предметно-методическими комиссиями. Проверку выполненных работ осуществляют муниципальные жюри, в состав которых входят представители профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования, школьные учителя, подготовившие победителей и призеров предметных олимпиад. Ребята, которые покажут высокие результаты и наберут необходимый проходной балл, будут приглашены на третий (региональный) этап олимпиады. Завершит интеллектуальные состязания всероссийский этап. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю конкурса. Право на льготу сохраняется в течение четырех лет. — В Хабаровском крае школьники из числа победителей и призеров заключительного этапа олимпиады ежегодно награждаются денежной премией имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова, — добавили в министерстве. Отметим, что в прошлом учебном году по итогам заключительного этапа олимпиады в копилке Хабаровского края 5 дипломов победителей и 10 дипломов призеров. Школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки по физике, химии, обществознанию, физической культуре, русскому и китайскому языкам, географии, биологии и литературе.