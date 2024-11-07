Мужчина сообщил о подготовке взрыва на АЗС в Приморском крае

Posted 7 ноября, 01:14
Published 7 ноября, 01:14
Modified 7 ноября, 03:07
Updated 7 ноября, 03:07
57-летний житель Дальнереченского района позвонил на единый номер вызова экстренных служб и сообщил ложную информацию о том, что готовится взрыв на АЗС. Стоит отметить, что мужчина решился на звонок в состоянии опьянения.
В ходе судебных разбирательств фигурант дела согласился с обвинениями. Теперь злоумышленнику необходимо выплатить штраф — 200 000 рублей с рассрочкой на пять лет.
«При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка и официального заработка», — отметили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на адвоката, который оскорбил судью в интернете, завели уголовное дело в Приморском крае.