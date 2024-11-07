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Posted 7 ноября, 01:14

Published 7 ноября, 01:14

Modified 7 ноября, 03:07

Updated 7 ноября, 03:07

Ложная информация о взрыве АЗС обернулась уголовным делом для жителя Приморья

Мужчина сообщил о подготовке взрыва на АЗС в Приморском крае

7 ноября 2024, 01:14
Фото: 1MI.

Ложная информация о взрыве АЗС обернулась уголовным делом для жителя Приморья

Сюжет
Уголовное дело
Пьяный шутник решился на «пранк» в Приморском крае. Однако ситуацию и объект для розыгрыша он выбрал, мягко говоря, неподходящие.

57-летний житель Дальнереченского района позвонил на единый номер вызова экстренных служб и сообщил ложную информацию о том, что готовится взрыв на АЗС. Стоит отметить, что мужчина решился на звонок в состоянии опьянения.

В ходе судебных разбирательств фигурант дела согласился с обвинениями. Теперь злоумышленнику необходимо выплатить штраф — 200 000 рублей с рассрочкой на пять лет.

«При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка и официального заработка», — отметили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на адвоката, который оскорбил судью в интернете, завели уголовное дело в Приморском крае.

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