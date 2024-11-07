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Posted 7 ноября, 05:11

Published 7 ноября, 05:11

Modified 7 ноября, 06:46

Updated 7 ноября, 06:46

Выяснились обстоятельства серьезной аварии с перевертышем в Приморском крае

Объезжала яму и перевернулась: серьезная авария случилась в Приморье

7 ноября 2024, 05:11
Фото: DPS VL.

Выяснились обстоятельства серьезной аварии с перевертышем в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Девушка-водитель «Тойоты», которая перевернулась в Уссурийске, объезжала яму. Об обстоятельствах аварии рассказали сотрудники службы аварийных комиссаров.

Универсал перевернулся на крышу в Уссурийске. Очевидцы сообщали, что в машине находилась девушка с ребенком.

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Выяснились обстоятельства аварии с перевертышем в Уссурийске. По информации службы аварийных комиссаров, девушка за рулем авто пыталась объехать яму на дороге, но заехала на клумбу и врезалась в столб. В результате машина перевернулась.

Фото: DPS VL

О состоянии водителя и пассажиров не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с «перевертышем» во Владивостоке.

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