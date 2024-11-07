Объезжала яму и перевернулась: серьезная авария случилась в Приморье

Posted 7 ноября, 05:11
Published 7 ноября, 05:11
Modified 7 ноября, 06:46
Updated 7 ноября, 06:46
Универсал перевернулся на крышу в Уссурийске. Очевидцы сообщали, что в машине находилась девушка с ребенком.
Выяснились обстоятельства аварии с перевертышем в Уссурийске. По информации службы аварийных комиссаров, девушка за рулем авто пыталась объехать яму на дороге, но заехала на клумбу и врезалась в столб. В результате машина перевернулась.
О состоянии водителя и пассажиров не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с «перевертышем» во Владивостоке.