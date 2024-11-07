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Posted 7 ноября, 02:57

Published 7 ноября, 02:57

Modified 7 ноября, 03:04

Updated 7 ноября, 03:04

Пассажирский автобус вспыхнул и полностью сгорел во Владивостоке

Пассажирский автобус вспыхнул и полностью сгорел во Владивостоке

7 ноября 2024, 02:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пожар
Во Владивостоке в автопарке вспыхнул припаркованный автобус. Когда пожарные прибыли, он горел полностью.

21 пожар произошел в Приморье за последние сутки, сообщают специалисты МЧС РФ.

В среду ранним утром возник пожар на Борисенко во Владивостоке, там загорелся пассажирский автобус. К счастью, людей в нем не было, пламя на территории автопарка. Когда пожарные прибыли, автобус уже горел ярким пламенем. После тушения огня автобус был полностью уничтожен. Пламя охватило участок площадью примерно 10 квадратных метров. Причина пожара и ущерб выясняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, который полностью уничтожил восемь автобусов во Владивостоке.

Вспыхнули, как спички: несколько автобусов сгорело во Владивостоке — видео
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