Пассажирский автобус вспыхнул и полностью сгорел во Владивостоке

В среду ранним утром возник пожар на Борисенко во Владивостоке, там загорелся пассажирский автобус. К счастью, людей в нем не было, пламя на территории автопарка. Когда пожарные прибыли, автобус уже горел ярким пламенем. После тушения огня автобус был полностью уничтожен. Пламя охватило участок площадью примерно 10 квадратных метров. Причина пожара и ущерб выясняются.