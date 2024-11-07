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Posted 7 ноября, 05:34

Published 7 ноября, 05:34

Modified 7 ноября, 05:36

Updated 7 ноября, 05:36

Хищника заметили посреди поля в окрестностях поселка

Первая встреча на морозе: хищник искал, чем поживиться на заснеженных полях — видео

7 ноября 2024, 05:34
Фото: 1MI.

Хищника заметили посреди поля в окрестностях поселка

Сюжет
Тигр
Полосатого заметили посреди поля, предположительно в Анучинском районе Приморья. Видео с хищником появилось в сети.

Хищника, который резвился в заснеженном поле, заметили автомобилисты. В сети появилось видео с тигром, по словам автора, снятое в Анучинском районе Приморского края.

Видео: ussur_mikh_kray.

На кадрах крупный зверь, который бегает по полю, будто домашний котенок. Очевидцев такое зрелище только порадовало, благо, зверь не пошел в сторону дороги.

Действительно ли запись свежая, и сделана в Приморье, пока точно неизвестно. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием в центр «Амурский Тигр».

Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который мог помять хищник в Приморье.

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#Общество#Видео#Тигр#Животные#Природа#Дикая природа#Автомобилисты#Хищник#Приморский край#Очевидцы#Приморье#Анучинский район
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