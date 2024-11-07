Первая встреча на морозе: хищник искал, чем поживиться на заснеженных полях — видео

Posted 7 ноября, 05:34
Published 7 ноября, 05:34
Modified 7 ноября, 05:36
Updated 7 ноября, 05:36
Хищника, который резвился в заснеженном поле, заметили автомобилисты. В сети появилось видео с тигром, по словам автора, снятое в Анучинском районе Приморского края.
На кадрах крупный зверь, который бегает по полю, будто домашний котенок. Очевидцев такое зрелище только порадовало, благо, зверь не пошел в сторону дороги.
Действительно ли запись свежая, и сделана в Приморье, пока точно неизвестно. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием в центр «Амурский Тигр».
Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который мог помять хищник в Приморье.