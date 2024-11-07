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Posted 7 ноября, 08:42

Published 7 ноября, 08:42

Modified 7 ноября, 08:44

Updated 7 ноября, 08:44

Первый молодежный МедиаСаммит стартовал в столице ДФО

Первый молодежный МедиаСаммит стартовал в столице ДФО

7 ноября 2024, 08:42
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Форум
Во Владивостоке начался первый дальневосточный молодежный МедиаСаммит, собравший юных журналистов, блогеров и студентов со всего региона. Мероприятие обещает стать важной вехой для юных новаторов медиа-сферы. Как прошло открытие — читайте в материале «Восток-Медиа».

Решение о проведении МедиаСаммита во Владивостоке было принято не случайно: в 2024 году город стал Молодежной столицей России. Организатором мероприятия выступило Приморское отделение Союза журналистов России при участии Правительства Приморского края, администрации Владивостока, Штаба Молодежной столицы Владивостока. Партнер форума — Владивостокский городской Дворец детского творчества. Вместе они разработали новую концепцию, сфокусированную на поддержке и развитии молодых талантов. Целью форума стало создание платформы для обмена опытом и знаниями между начинающими и опытными специалистами.

«МедиаСаммит для молодых — это шанс для юных журналистов и блогеров проявить себя, заимствовать новые практики и идеи для реализации собственных проектов, будь то школьные газеты, телестудии или соцсети», — отмечают организаторы мероприятия.

Первый молодежный МедиаСаммит во Владивостоке собрал сотни юных дарований со всех районов Приморского края.

Участникам вместе с бейджами выдавали на дегустацию ложки с медом — выглядело это как своеобразное «посвящение» для мероприятия, чтобы потом переместиться в большой зал, где прошло открытие и состоялось пленарное заседание с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Фото: vostokmedia.com

Старт форума был также был отмечен торжественной церемонией, в которой приняли участие представители руководства Приморского края и города, а также федеральные эксперты в области медиа. Среди почетных гостей — Роман Варакин, автор популярного медиа-проекта «Рома Дома».

Для участников форума мероприятие стало не только возможностью познать медиа изнутри, но и шансом привлечь внимание общественности и специалистов к своим проектам.

Главная задача — не просто обменяться опытом, но и вдохновить друг друга на дальнейшее профессиональное развитие.

Выступление губернатора: роль информации и успех в Приморье

Фото: vostokmedia.com

Губернатор Приморья, Олег Кожемяко, в своей речи обратил внимание на значимость правильного позиционирования информации.

«Важно не только заинтересовать слушателя, но и донести информацию в верном свете, чтобы избежать недопонимания и манипуляций», — подчеркнул он.

Кроме того, губернатор затронул тему мотивации молодежи оставаться и развиваться в Приморье.

«Успешность — это важнейший фактор. Если молодые люди видят перспективы заработка и возможности для личного роста, они выбирают оставаться здесь», — сказал Кожемяко, отмечая роль Владивостока и Приморья как центров профессионального и культурного развития.

При поддержке правительства также была проведена секция «Новые законы: все, что важно знать». В рамках обсуждения были затронуты темы влияния экстремистских организаций на подростков и способы их противодействия. Антон Шумейко, директор координационного центра, подчеркнул значимость формирования активной гражданской позиции среди молодежи.

Игорь Савченко, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Приморском крае, отметил, что на секции рассматривался вопрос непосредственно возможной вербовки в экстремистские организации и почему необходимо обсуждать этот вопрос с детьми, ведь это одна из незащищенных категорий населения.

Савченко также добавил, что обучение подростков распознаванию таких угроз крайне важно:

«Их легче всего привлечь к действиям различных деструктивных молодежных течений. Поэтому детям необходимо все это объяснять, чтобы они не оказались в сложных жизненных ситуациях»

Дальневосточный Молодежный МедиаСаммит во Владивостоке стал платформой для запуска новой инженерной мысли и творческой энергии в медиасообществе. Он предлагает молодым талантам из различных областей возможность не только заявить о себе, но и получить необходимые знания для построения успешной карьеры в медиа. Владивосток укрепляет свои позиции не только как центр экономического и культурного развития, но и как источник инноваций в медиасреде.

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