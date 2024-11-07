Первый молодежный МедиаСаммит стартовал в столице ДФО

Дальневосточный Молодежный МедиаСаммит во Владивостоке стал платформой для запуска новой инженерной мысли и творческой энергии в медиасообществе. Он предлагает молодым талантам из различных областей возможность не только заявить о себе, но и получить необходимые знания для построения успешной карьеры в медиа. Владивосток укрепляет свои позиции не только как центр экономического и культурного развития, но и как источник инноваций в медиасреде.