По животине на квадратный метр поселил адский сосед в Приморье — видео

Posted 7 ноября, 08:22
Published 7 ноября, 08:22
Modified 7 ноября, 08:24
Updated 7 ноября, 08:24
Жильцы дома на Героев Хасана во Владивостоке жалуются на неудобства, которые им причиняет сосед. Они рассказали, что в квартире площадью 21 квадратный метр проживает мужчина, который содержит несколько собак и кошек.
Соседи жалуются на постоянный вой и лай, доносящиеся из квартиры соседа как днем, так и ночью. Часто, по их словам, слышна грубая речь хозяина животных, который, видимо, пытается успокоить своих питомцев. Однако самое неприятное — это запах: по всему дому распространяется резкая, стойкая и неприятная вонь, рассказывают жильцы.
Соседи думают, что в квартире мужчины может жить большая собака, которую он не выгуливает. Остальные питомцы, как предполагают жильцы дома, ходят на улицу нерегулярно и справляют нужду прямо в квартире.
«Спать невозможно, дышать невозможно!», — в ужасе рассказывают соседи собачника и кошатника.
На многочисленные жалобы и просьбы со стороны жильцов хозяин, по словам его соседей, не реагирует. Соседи составили коллективную жалобу, которую передали в УМВД, но ответа пока не получили.
Подобные истории уже случались в крае. В октябре в Приморье более сотни животных спасали из «собачьего концлагеря» в Трудовом. Собак собирались перевезти в новое место жительства из ужасающих условий псарни. По словам очевидцев, хозяева нелегального приюта выпустили животных на улицу: десятки крупных собак оказались во дворах и на детских площадках.