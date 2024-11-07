По животине на квадратный метр поселил адский сосед в Приморье — видео

Очередную «квартиру-псарню» нашли во Владивостоке

Сюжет УМВД

Жители одной из многоэтажек во Владивостоке жалуются на свору собак и нескольких кошек в маленькой квартире. По их словам, в доме постоянно стоит неприятный запах и шум, а хозяин животных игнорирует просьбы и жалобы жильцов. Это не первый подобный случай в Приморье.