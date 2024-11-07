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Posted 7 ноября, 08:22

Published 7 ноября, 08:22

Modified 7 ноября, 08:24

Updated 7 ноября, 08:24

Очередную «квартиру-псарню» нашли во Владивостоке

По животине на квадратный метр поселил адский сосед в Приморье — видео

7 ноября 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney.

Очередную «квартиру-псарню» нашли во Владивостоке

Сюжет
УМВД
Жители одной из многоэтажек во Владивостоке жалуются на свору собак и нескольких кошек в маленькой квартире. По их словам, в доме постоянно стоит неприятный запах и шум, а хозяин животных игнорирует просьбы и жалобы жильцов. Это не первый подобный случай в Приморье.

Жильцы дома на Героев Хасана во Владивостоке жалуются на неудобства, которые им причиняет сосед. Они рассказали, что в квартире площадью 21 квадратный метр проживает мужчина, который содержит несколько собак и кошек.

Соседи жалуются на постоянный вой и лай, доносящиеся из квартиры соседа как днем, так и ночью. Часто, по их словам, слышна грубая речь хозяина животных, который, видимо, пытается успокоить своих питомцев. Однако самое неприятное — это запах: по всему дому распространяется резкая, стойкая и неприятная вонь, рассказывают жильцы.

Фото: Новиков Сталкер

Соседи думают, что в квартире мужчины может жить большая собака, которую он не выгуливает. Остальные питомцы, как предполагают жильцы дома, ходят на улицу нерегулярно и справляют нужду прямо в квартире.

Видео: Новиков Сталкер.
«Спать невозможно, дышать невозможно!», — в ужасе рассказывают соседи собачника и кошатника.

На многочисленные жалобы и просьбы со стороны жильцов хозяин, по словам его соседей, не реагирует. Соседи составили коллективную жалобу, которую передали в УМВД, но ответа пока не получили.

Видео: Новиков Сталкер.

Подобные истории уже случались в крае. В октябре в Приморье более сотни животных спасали из «собачьего концлагеря» в Трудовом. Собак собирались перевезти в новое место жительства из ужасающих условий псарни. По словам очевидцев, хозяева нелегального приюта выпустили животных на улицу: десятки крупных собак оказались во дворах и на детских площадках.

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