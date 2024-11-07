Правовая халатность: юрист ответит по закону за оскорбление судьи в Приморье

По версии следствия, с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года в Первомайском суде Владивостока рассматривали административное дело о лишении родительских прав и взыскании алиментов. В судебных тяжбах со стороны ответчика участвовал адвокат, который в дальнейшем сам стал фигурантом дела, но уголовного.