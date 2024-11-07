Правовая халатность: юрист ответит по закону за оскорбление судьи в Приморье

Posted 7 ноября, 00:46
Published 7 ноября, 00:46
Modified 7 ноября, 00:48
Updated 7 ноября, 00:48
Юрист оскорбил судью на личной странице в социальных сетях, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.
По версии следствия, с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года в Первомайском суде Владивостока рассматривали административное дело о лишении родительских прав и взыскании алиментов. В судебных тяжбах со стороны ответчика участвовал адвокат, который в дальнейшем сам стал фигурантом дела, но уголовного.
«После вынесения судьей решения, фигурант в 2023 и 2024 году выразил свое несогласие и разместил на странице личного профиля в одном из мессенджеров публикацию, содержащую оскорбление судьи», — отметили в пресс-службе СКР Приморья.
Сейчас мужчине и его защите дали возможность ознакомиться с материалами дела.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителя Владивостока оштрафовали за оскорбление президента.