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Posted 7 ноября, 00:46

Published 7 ноября, 00:46

Modified 7 ноября, 00:48

Updated 7 ноября, 00:48

Адвокат оскорбил судью и оказался под следствием в Приморском крае

Правовая халатность: юрист ответит по закону за оскорбление судьи в Приморье

7 ноября 2024, 00:46
Фото: Изображение Midjourney.

Адвокат оскорбил судью и оказался под следствием в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае мужчина, представляющий интересы ответчика, не согласился с решением суда. Выразил свое недовольство он весьма радикальным способом.

Юрист оскорбил судью на личной странице в социальных сетях, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.

По версии следствия, с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года в Первомайском суде Владивостока рассматривали административное дело о лишении родительских прав и взыскании алиментов. В судебных тяжбах со стороны ответчика участвовал адвокат, который в дальнейшем сам стал фигурантом дела, но уголовного.

«После вынесения судьей решения, фигурант в 2023 и 2024 году выразил свое несогласие и разместил на странице личного профиля в одном из мессенджеров публикацию, содержащую оскорбление судьи», — отметили в пресс-службе СКР Приморья.

Сейчас мужчине и его защите дали возможность ознакомиться с материалами дела.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителя Владивостока оштрафовали за оскорбление президента.

За оскорбление президента оштрафовали жителя Приморского края
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