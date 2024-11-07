Примгидромет рассказал о количестве жертв в результате цунами, накрывшего Курилы

Posted 7 ноября, 00:05
Published 7 ноября, 00:05
Modified 7 ноября, 00:07
Updated 7 ноября, 00:07
В Примгидромете напомнили об этой трагедии именно потому, что после гибели Северо-Курильска от разрушительных волн — через четыре года (в 1956-м) — в СССР была основана служба по предупреждению цунами. В Приморье эта обязанность была возложена на Примгидромет. Трагедия на Курилах стала точкой отсчёта.
— В ночь с 4 на 5 ноября 1952 года жители Северо-Курильска и расположенных рядом посёлков были разбужены толчками сильного землетрясения, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Впрочем, они скоро прекратились, и люди, успокоившись, вернулись в свои дома. Системы оповещения о стихийных бедствия тогда не было, никто и предположить не мог, что случится через пару часов. Первая, восьмиметровая волна цунами залила дома, расположенные в низине города. Вторая, четырнадцатиметровая, сносила всё и вся на своём пути. До сопок, окружавших город, на которых можно было спастись, не успели ни добежать, ни доехать. Те, кто не погиб на месте, замёрз в ледяной океанской воде. Тела выбрасывало на землю в течение всей зимы, людей хоронили несколько месяцев. Смыты были все строения, стоявшие не на сопках, на своих местах остались только два бетонных объекта: стадионные ворота и памятник Герою Советского Союза лётчику Талалихину.
На тот момент население Северо-Курильска составляло около шести тысяч человек. На памятнике жертвам трагедии, который был позже установлен в отстроенном заново городе, значится количество жертв — 2236 человек. Но эту цифру нельзя назвать точной и по сей день.
Также в Примгидромете отметили: от цунами пострадали тогда острова Парамушир и Шумшу. Гражданское население островов составляло около 10000 человек, а вот сколько там было советских военнослужащих, которые тоже стали жертвами трагедии, сказать точно невозможно. Некоторые историки считают, что погибло не меньше восьми тысяч человек.
Отметим, что эвакуации из стертых с лица Земли городов и посёлков выжившие после цунами дождались только через два месяца — в начале 1953 года.
— Цунами, смывшее в Тихий океан Северо-Курильск, возникли после землетрясения на Камчатке, оно было сильнее, чем знаменитое ашхабадское 1948 года и стало самым сильным землетрясением в Северной Азии в двадцатом столетии, — напомнили в Примгидромете.
Ранее «Восток-Медиа» разъясняло, угрожает ли Приморью цунами.