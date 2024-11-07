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Posted 7 ноября, 00:05

Published 7 ноября, 00:05

Modified 7 ноября, 00:07

Updated 7 ноября, 00:07

О самом разрушительном цунами в СССР вспомнили в Приморском крае

Примгидромет рассказал о количестве жертв в результате цунами, накрывшего Курилы

7 ноября 2024, 00:05
Фото: Изображение Midjourney.

О самом разрушительном цунами в СССР вспомнили в Приморском крае

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Погода
Цунами, которое было вызвано самым сильным землетрясением в северо-восточной Азии в XX веке, накрыло город Северо-Курильск и Курильские острова в ночь с 4 на 5 ноября 1952 года. Тогда в СССР еще не существовало службы предупреждения о стихийных бедствиях.

В Примгидромете напомнили об этой трагедии именно потому, что после гибели Северо-Курильска от разрушительных волн — через четыре года (в 1956-м) — в СССР была основана служба по предупреждению цунами. В Приморье эта обязанность была возложена на Примгидромет. Трагедия на Курилах стала точкой отсчёта.

— В ночь с 4 на 5 ноября 1952 года жители Северо-Курильска и расположенных рядом посёлков были разбужены толчками сильного землетрясения, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Впрочем, они скоро прекратились, и люди, успокоившись, вернулись в свои дома. Системы оповещения о стихийных бедствия тогда не было, никто и предположить не мог, что случится через пару часов. Первая, восьмиметровая волна цунами залила дома, расположенные в низине города. Вторая, четырнадцатиметровая, сносила всё и вся на своём пути. До сопок, окружавших город, на которых можно было спастись, не успели ни добежать, ни доехать. Те, кто не погиб на месте, замёрз в ледяной океанской воде. Тела выбрасывало на землю в течение всей зимы, людей хоронили несколько месяцев. Смыты были все строения, стоявшие не на сопках, на своих местах остались только два бетонных объекта: стадионные ворота и памятник Герою Советского Союза лётчику Талалихину.

На тот момент население Северо-Курильска составляло около шести тысяч человек. На памятнике жертвам трагедии, который был позже установлен в отстроенном заново городе, значится количество жертв — 2236 человек. Но эту цифру нельзя назвать точной и по сей день.

Также в Примгидромете отметили: от цунами пострадали тогда острова Парамушир и Шумшу. Гражданское население островов составляло около 10000 человек, а вот сколько там было советских военнослужащих, которые тоже стали жертвами трагедии, сказать точно невозможно. Некоторые историки считают, что погибло не меньше восьми тысяч человек.

Отметим, что эвакуации из стертых с лица Земли городов и посёлков выжившие после цунами дождались только через два месяца — в начале 1953 года.

— Цунами, смывшее в Тихий океан Северо-Курильск, возникли после землетрясения на Камчатке, оно было сильнее, чем знаменитое ашхабадское 1948 года и стало самым сильным землетрясением в Северной Азии в двадцатом столетии, — напомнили в Примгидромете.

Ранее «Восток-Медиа» разъясняло, угрожает ли Приморью цунами.

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#Новости#Россия#Погода#Курильские острова#Приморский край#Происшествия#Цунами
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