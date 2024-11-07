Примгидромет рассказал о количестве жертв в результате цунами, накрывшего Курилы

В Примгидромете напомнили об этой трагедии именно потому, что после гибели Северо-Курильска от разрушительных волн — через четыре года (в 1956-м) — в СССР была основана служба по предупреждению цунами. В Приморье эта обязанность была возложена на Примгидромет. Трагедия на Курилах стала точкой отсчёта.