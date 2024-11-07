Приморье лидирует на Дальнем Востоке по числу аварий, совершенных иностранцами

Posted 7 ноября, 08:02
Published 7 ноября, 08:02
Modified 7 ноября, 08:04
Updated 7 ноября, 08:04
Основные показатели аварийности — число ДТП, погибших и пострадавших — выросли в Приморском крае в 2024 году. Согласно отчету Госавтоинспекции, за девять месяцев количество ДТП увеличилось на 8,4% (1847 случаев), количество погибших в авариях возросло на 7,9% (178 человек) и пострадавших — на 11,4% (2438 человек).
В целом по стране с начала года зарегистрировано 96 389 ДТП (-1,6%), в которых погибли 10 422 человека (+0,6%) и получили травмы 120 152 человека (-2,5%). Рост всех трех основных показателей аварийности отмечен в 14 субъектах РФ. Увеличилось число погибших в 40 регионах.
Приморский край стал лидером рейтинга по доле ДТП, совершенных водителями-иностранцами. В течение первых 9 месяцев 2024 года, каждый двенадцатый инцидент на дорогах края произошел из-за приезжих автомобилистов. Этот показатель оказался шестым в России. Также Приморский край занял четвертое место в стране по общему количеству аварий, случившихся по вине водителей-иностранцев, их число достигло 135.
Наибольшее число погибших в ДТП в Приморье зафиксировано в результате столкновений (44,8%), наезда на пешеходов (24%) и съезда с дороги (10,1%).
Аварийных ситуаций, совершенных по вине мотоциклистов, в Приморье тоже стало больше в то время как количество наездов на пешеходов снизилось. Также отмечается увеличение ДТП с участием детей и уменьшение аварий с участием велосипедистов. Рост аварийности среди пользователей индивидуальной мобильности остается значительным.
К тому же в Приморье зафиксировали рост показателей аварийности при неправильной перевозке детей: в крае стало больше аварий, травматических и смертельных случаев с детьми, непристегнутыми ремнями безопасности.
Кроме того, Приморье вошло в число антилидеров по количеству аварий с участием водителей в состоянии наркотического опьянения — за 2024 год таких ДТП зафиксировано 37.
Ранее «Восток-Медиа» писало о погоне за водителем в состоянии наркотического опьянения в Приморье.