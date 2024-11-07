Приморье лидирует на Дальнем Востоке по числу аварий, совершенных иностранцами

Приморский край стал лидером рейтинга по доле ДТП, совершенных водителями-иностранцами. В течение первых 9 месяцев 2024 года, каждый двенадцатый инцидент на дорогах края произошел из-за приезжих автомобилистов. Этот показатель оказался шестым в России. Также Приморский край занял четвертое место в стране по общему количеству аварий, случившихся по вине водителей-иностранцев, их число достигло 135.