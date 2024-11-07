vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 08:02

Published 7 ноября, 08:02

Modified 7 ноября, 08:04

Updated 7 ноября, 08:04

Приморье лидирует на Дальнем Востоке по числу аварий, совершенных иностранцами

Приморье лидирует на Дальнем Востоке по числу аварий, совершенных иностранцами

7 ноября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Приморский край стал одним из лидеров по числу ДТП, вызванных водителями-иностранцами. По стране регион занимает четвертое место, в ДФО — первое.

Основные показатели аварийности — число ДТП, погибших и пострадавших — выросли в Приморском крае в 2024 году. Согласно отчету Госавтоинспекции, за девять месяцев количество ДТП увеличилось на 8,4% (1847 случаев), количество погибших в авариях возросло на 7,9% (178 человек) и пострадавших — на 11,4% (2438 человек).

В целом по стране с начала года зарегистрировано 96 389 ДТП (-1,6%), в которых погибли 10 422 человека (+0,6%) и получили травмы 120 152 человека (-2,5%). Рост всех трех основных показателей аварийности отмечен в 14 субъектах РФ. Увеличилось число погибших в 40 регионах.

Приморский край стал лидером рейтинга по доле ДТП, совершенных водителями-иностранцами. В течение первых 9 месяцев 2024 года, каждый двенадцатый инцидент на дорогах края произошел из-за приезжих автомобилистов. Этот показатель оказался шестым в России. Также Приморский край занял четвертое место в стране по общему количеству аварий, случившихся по вине водителей-иностранцев, их число достигло 135.

Наибольшее число погибших в ДТП в Приморье зафиксировано в результате столкновений (44,8%), наезда на пешеходов (24%) и съезда с дороги (10,1%).

Аварийных ситуаций, совершенных по вине мотоциклистов, в Приморье тоже стало больше в то время как количество наездов на пешеходов снизилось. Также отмечается увеличение ДТП с участием детей и уменьшение аварий с участием велосипедистов. Рост аварийности среди пользователей индивидуальной мобильности остается значительным.

К тому же в Приморье зафиксировали рост показателей аварийности при неправильной перевозке детей: в крае стало больше аварий, травматических и смертельных случаев с детьми, непристегнутыми ремнями безопасности.

Кроме того, Приморье вошло в число антилидеров по количеству аварий с участием водителей в состоянии наркотического опьянения — за 2024 год таких ДТП зафиксировано 37.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоне за водителем в состоянии наркотического опьянения в Приморье.

Наркопогоня закончилась жестким задержанием на пляже в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Водители Приморья пройдут через массовые проверкиДва подростка на мотоцикле попали в аварию в ПриморьеДжип вылетел с дороги и перевернулся: смертельное ДТП случилось в Приморском крае
#Новости#Дальний Восток#Россия#Дети#Мотоциклы#ПДД#Велосипедисты#Мигранты#Приморский край#ДТП#Водители#Пострадавшие#Аварии#Происшествия#Пешеходы#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика