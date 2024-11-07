Прочь из города: Владивосток методично избавляется от старых покрышек

К сожалению, многие автомобилисты Владивостока не считают нужным беречь родной город и, сменив шины, не отвозят старые на переработку, а стараются избавиться от них самым простым способом — выбросить где-нибудь на обочину или в кусты. Меж тем покрышки, разлагаясь, выделяют в почву и атмосферу токсичные вещества. Еще хуже обстоит дело, если авторезину пытаются утилизировать кустарно, проще говоря — сжечь. При этом в воздух, в окружающую среду попадает большое количество сажи и токсичных газов, вдыхать которые крайне не рекомендуется. Не зря же покрышки имеют четвертый класс экологической опасности!