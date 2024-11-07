Прочь из города: Владивосток методично избавляется от старых покрышек

Posted 7 ноября, 05:58
Published 7 ноября, 05:58
Modified 7 ноября, 06:00
Updated 7 ноября, 06:00
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в 2024 году из города на переработку было вывезено более ста тысяч автомобильных покрышек, если переводить в тонны — 986 тонн потенциально весьма опасного мусора! Занимаются этой работой — планомерно и методично — работники предприятий «Зелёный Владивосток» и «Содержание городских территорий».
К сожалению, многие автомобилисты Владивостока не считают нужным беречь родной город и, сменив шины, не отвозят старые на переработку, а стараются избавиться от них самым простым способом — выбросить где-нибудь на обочину или в кусты. Меж тем покрышки, разлагаясь, выделяют в почву и атмосферу токсичные вещества. Еще хуже обстоит дело, если авторезину пытаются утилизировать кустарно, проще говоря — сжечь. При этом в воздух, в окружающую среду попадает большое количество сажи и токсичных газов, вдыхать которые крайне не рекомендуется. Не зря же покрышки имеют четвертый класс экологической опасности!
— Несмотря на ежедневный труд городских служб, количество свалок из старых шин сокращается медленно. Во время мониторинга территорий мы регулярно фиксируем незаконные завалы из шин в лесу, возле домов и дорог, за гаражами, на пустырях и даже в прибрежной зоне. Просим горожан не устраивать свалки и утилизировать покрышки только в предназначенных для этого местах, — обратилась к жителям Владивостока начальник управления городской среды Анна Джура.
При этом в управлении отметили, что работа по вывозу шин не прекращается ни на день. С начала рабочей недели бригады «Зеленого Владивостока» и «СГТ» ликвидировали свалки из шин на улицах Приморской, Надибаидзе, Назимова, Луговой, Баляева, Шилкинской, Шуйской, и это далеко не все адреса.
Когда выброшенные нерадивыми автомобилистами шины вывозят из города, они отправляются на переработку. И становятся мягким, удобным и современным покрытием для детских и спортивных площадок.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем рискуют граждане, организующие свалки из покрышек.