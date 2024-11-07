vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 08:12

Published 7 ноября, 08:12

Modified 7 ноября, 08:28

Updated 7 ноября, 08:28

Губернатор Сахалина распорядился срочно устранить проблему с подвалом

Работу провести немедленно: глава Сахалина поручил устранить проблему жилого дома

7 ноября 2024, 08:12
Фото: sakhalin.gov.ru.

Губернатор Сахалина распорядился срочно устранить проблему с подвалом

Сюжет
Капитальный ремонт
Губернатор Валерий Лимаренко дал распоряжение незамедлительно решить проблему с подтоплением подвала в одном из многоквартирных домов Анивского района. В ходе своего рабочего визита он осмотрел проблемный объект.

7 ноября, во время рабочей поездки в село Троицкое глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил дом на улице Советской, где жители пожаловались на регулярные затопления подвального помещения.

Лимаренко отметил необходимость проведения гидроизоляции и установки системы водоотведения в подвале. Муниципальные власти уже разработали проект этих работ, которые планируется выполнить в ближайшее время. Губернатор подчеркнул, что подвал должен быть сухим к зимнему сезону и выразил недовольство отсутствием конкретных действий со стороны управляющей компании и проектировщиков.

Фото: sakhalin.gov.ru
«В этом году мы приступили к ремонту технических помещений в жилых домах. Сегодня мы посетили один из домов в муниципалитете и ничего внятного я не услышал от управляющей компании и проектировщиков. Работы нужно проводить немедленно, подвал должен быть сухим. К зиме никаких проблем быть не должно», — поручил Валерий Лимаренко.

Жители дома также обратились с просьбой к губернатору, озвучив проблемы своего дома. Вопрос о ремонте находится под контролем местной администрации. Одна из жительниц, Анна Новикова, отметила, что за 32 года эксплуатации дома требуется капитальный ремонт, включая дренаж для отведения воды и гидроизоляцию подвала.

«У нас топит подвал при любой непогоде. Капремонт надо делать. За 32 года, сколько стоит дом, разруха. Мы обращаемся к управляющей компании, они сделали нам текущий ремонт подъезда, капремонт крыши. Теперь у нас следующий вопрос — ремонт подвала и его гидроизоляция. Дренаж нам нужно сделать, чтобы отводить воду. Фасад хотелось бы тоже обновить, капремонт стоит на 2032–2037 годы, хотелось бы срок уменьшить», — поделилась Анна Новикова.
Фото: sakhalin.gov.ru

В рамках визита Лимаренко также проверил ход капитального ремонта нескольких улиц в муниципалитете, включая Молодежную и Советскую. Работы на некоторых участках планируется завершить до 15 ноября.

«Сейчас мы находимся на месте капитального ремонта сразу нескольких улиц — Сиреневая, Молодежная и Набережная. Реализация проекта разделена на два этапа — на 2024 и 2025 год. В этом году работы выполняются на улице Набережной и Новой. На сегодняшний момент вместо грунтовой привычной для села дороги у нас появился асфальт, тротуар. Ширина дороги — две полосы, и, конечно, все это повысит безопасность участка как для водителей, так и для жителей», — сообщила глава Анивского района Светлана Швец.
Фото: sakhalin.gov.ru

Местные жители выразили желание установить лежачие полицейские на улице Новой для повышения безопасности дорожного движения. Губернатор пообещал учесть эти просьбы и обеспечить установку искусственных неровностей в ближайшее время. В этом году в Анивском районе также были проведены работы по капитальному ремонту улицы Калининой и созданию тротуаров в селе Успенском.

«Раньше было плохо, пыль, грязь. Но на нашей стороне еще ничего, где-то ветер южный, но наши соседи очень страдали. Был прям слой пыли. Да и у нас тоже, когда ветер меняется. Раньше здесь асфальт был, тут было зелено, улица новая была. А сейчас снова стало чисто и очень красиво. Лежачие полицейские обязательно надо установить, попросили об этом губернатора», — рассказал житель Троицкого Валерий Галкин.

С ним согласен и еще одна жительница района Анастасия Войнова, которая рассказала, почему установка искусственных неровностей стала необходимой.

«У нас очень быстро здесь ездят водители, нужны лежачие полицейские. Мы посчитали, у нас в переулке живут 11 детей, дорога проездная», — сказала Анастасия Войнова.

По поручению главы региона в ближайшее время здесь установят искусственные дорожные неровности.

Напомним, в этом году в Анивском районе также выполнены капремонт улицы Калининой в Аниве, устройство тротуаров в селе Успенском, а также ямочный (текущий) ремонт на всех придомовых территориях и на дорожном полотне, соединяющем села муниципалитета.

Читайте также:
Валерий Лимаренко: Новую очистную станцию запустят в Аниве в следующем годуВ память о героях Второй мировой: на Сахалине воссоздадут японский укрепрайонВалерий Лимаренко: Сахалин готов поделиться кадровыми практиками с регионами России
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Сахалинская область#Сахалин#Капитальный ремонт#Подтопление#Муниципалитет#Фото#Валерий Лимаренко#Остров Сахалин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика