Работу провести немедленно: глава Сахалина поручил устранить проблему жилого дома

Местные жители выразили желание установить лежачие полицейские на улице Новой для повышения безопасности дорожного движения. Губернатор пообещал учесть эти просьбы и обеспечить установку искусственных неровностей в ближайшее время. В этом году в Анивском районе также были проведены работы по капитальному ремонту улицы Калининой и созданию тротуаров в селе Успенском.