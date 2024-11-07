Работу провести немедленно: глава Сахалина поручил устранить проблему жилого дома

Posted 7 ноября, 08:12
Published 7 ноября, 08:12
Modified 7 ноября, 08:28
Updated 7 ноября, 08:28
7 ноября, во время рабочей поездки в село Троицкое глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил дом на улице Советской, где жители пожаловались на регулярные затопления подвального помещения.
Лимаренко отметил необходимость проведения гидроизоляции и установки системы водоотведения в подвале. Муниципальные власти уже разработали проект этих работ, которые планируется выполнить в ближайшее время. Губернатор подчеркнул, что подвал должен быть сухим к зимнему сезону и выразил недовольство отсутствием конкретных действий со стороны управляющей компании и проектировщиков.
«В этом году мы приступили к ремонту технических помещений в жилых домах. Сегодня мы посетили один из домов в муниципалитете и ничего внятного я не услышал от управляющей компании и проектировщиков. Работы нужно проводить немедленно, подвал должен быть сухим. К зиме никаких проблем быть не должно», — поручил Валерий Лимаренко.
Жители дома также обратились с просьбой к губернатору, озвучив проблемы своего дома. Вопрос о ремонте находится под контролем местной администрации. Одна из жительниц, Анна Новикова, отметила, что за 32 года эксплуатации дома требуется капитальный ремонт, включая дренаж для отведения воды и гидроизоляцию подвала.
«У нас топит подвал при любой непогоде. Капремонт надо делать. За 32 года, сколько стоит дом, разруха. Мы обращаемся к управляющей компании, они сделали нам текущий ремонт подъезда, капремонт крыши. Теперь у нас следующий вопрос — ремонт подвала и его гидроизоляция. Дренаж нам нужно сделать, чтобы отводить воду. Фасад хотелось бы тоже обновить, капремонт стоит на 2032–2037 годы, хотелось бы срок уменьшить», — поделилась Анна Новикова.
В рамках визита Лимаренко также проверил ход капитального ремонта нескольких улиц в муниципалитете, включая Молодежную и Советскую. Работы на некоторых участках планируется завершить до 15 ноября.
«Сейчас мы находимся на месте капитального ремонта сразу нескольких улиц — Сиреневая, Молодежная и Набережная. Реализация проекта разделена на два этапа — на 2024 и 2025 год. В этом году работы выполняются на улице Набережной и Новой. На сегодняшний момент вместо грунтовой привычной для села дороги у нас появился асфальт, тротуар. Ширина дороги — две полосы, и, конечно, все это повысит безопасность участка как для водителей, так и для жителей», — сообщила глава Анивского района Светлана Швец.
Местные жители выразили желание установить лежачие полицейские на улице Новой для повышения безопасности дорожного движения. Губернатор пообещал учесть эти просьбы и обеспечить установку искусственных неровностей в ближайшее время. В этом году в Анивском районе также были проведены работы по капитальному ремонту улицы Калининой и созданию тротуаров в селе Успенском.
«Раньше было плохо, пыль, грязь. Но на нашей стороне еще ничего, где-то ветер южный, но наши соседи очень страдали. Был прям слой пыли. Да и у нас тоже, когда ветер меняется. Раньше здесь асфальт был, тут было зелено, улица новая была. А сейчас снова стало чисто и очень красиво. Лежачие полицейские обязательно надо установить, попросили об этом губернатора», — рассказал житель Троицкого Валерий Галкин.
С ним согласен и еще одна жительница района Анастасия Войнова, которая рассказала, почему установка искусственных неровностей стала необходимой.
«У нас очень быстро здесь ездят водители, нужны лежачие полицейские. Мы посчитали, у нас в переулке живут 11 детей, дорога проездная», — сказала Анастасия Войнова.
По поручению главы региона в ближайшее время здесь установят искусственные дорожные неровности.
Напомним, в этом году в Анивском районе также выполнены капремонт улицы Калининой в Аниве, устройство тротуаров в селе Успенском, а также ямочный (текущий) ремонт на всех придомовых территориях и на дорожном полотне, соединяющем села муниципалитета.