Роскосмос вывел на орбиту спутник студентов ДВФУ

Напомним, проекты ДВФУ и «Роскосмоса» реализуются в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, согласно которому на острове Русский формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс. Его задачами является создание комфортной среды для реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, космической деятельности, беспилотного и морского транспорта, экологии и других, размещение инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок ведущих российских технологических компаний и иных заинтересованных организаций.