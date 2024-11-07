Роскосмос вывел на орбиту спутник студентов ДВФУ

Posted 6 ноября, 23:30
Published 6 ноября, 23:30
Modified 6 ноября, 23:30
Updated 6 ноября, 23:30
Сейчас спутник находится на орбите Земли, он будет регистрировать опасные гелиогеофизические явления в околоземном космическом пространстве и производить радиоизмерения.
«Владивосток-1» — это малый космический аппарат, разработанный в формате CubeSat — одном из самых популярных современных форматов спутников. Такие аппараты состоят из нескольких кубов объемом 10×10×10 сантиметров, которые называют юнитами. Созданный студентами ДВФУ при поддержке ООО «Орбитальные Системы» спутник состоит из 8 таких кубов. Подобная конструкция достаточно экономна, поэтому пользуется огромной популярностью среди создателей малых спутников по всему миру.
Малый космический аппарат был разработан в центре компетенций Госкорпорации «Роскосмос», созданном на базе политехнического института ДВФУ совместно с Центром проектном деятельности ДВФУ. В разработку спутника и его предшественников внесли свой вклад более 30 студентов, эту работу они вели на протяжении 6 лет.
«Успешный запуск спутника, разработанного силами ДВФУ, — это результат долгой и кропотливой работы всей нашей большой команды. Мы благодарны всем, кто внес свой вклад в реализацию этого проекта. Запуск спутника на орбиту — это значимое событие для нашего университета. Мы с нетерпением ждем данных со спутника, чтобы начать работать с ними», — отметил студент 4 курса Политехнического института ДВФУ Илья Радчиков.
Спутник, созданный в стенах ДВФУ, стал одним из 53 российских и зарубежных спутников, которые были запущены на носителе «Союз-2.1б». Самыми крупными из них стали гелиогеофизические космические аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2, предназначенные для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли. МКА «Владивосток-1» был запущен в рамках программы Госкорпорации «Роскосмос» «УниверСат» — программе по поддержке и развитию прикладных научных МКА разработки российских университетов.
«Малые космические аппараты кластера „УниверСат-2024“ разрабатывались ведущими университетами России в интересах Росгидромета с целью дополнения функционала задач, решаемых группировкой гидрометеорологических космических аппаратов. Разработанный студентами ДВФУ спутник „Владивосток-1“ будет получать данные, с помощью которых существенно улучшится анализ и прогноз наступления опасных явлений и процессов в околоземном пространстве. Кроме это на нашем аппарате стоит радио модуль, который позволит исследовать систему наблюдения за объектами, например за кораблями на северном морском пути. Это спутник для нас является особенным, так как в нем совмещены передовые технологии с оптимизацией размера с 12 до 8 u и новые типы электрических плат и двигателей», — рассказал директор Политехнического института ДВФУ Вячеслав Селезнев.
На создании одного малого космического аппарата учащиеся ДВФУ не остановятся. Помимо проводимого анализа данных, которые студенты будут получать со спутника прямо в лабораторию вуза, в разработке у университета также находится еще несколько малых космических аппаратов, которые в будущем планируются отправить на орбиту.
Напомним, проекты ДВФУ и «Роскосмоса» реализуются в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, согласно которому на острове Русский формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс. Его задачами является создание комфортной среды для реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, космической деятельности, беспилотного и морского транспорта, экологии и других, размещение инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок ведущих российских технологических компаний и иных заинтересованных организаций.