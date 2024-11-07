Семибалльные пробки сковали движение во Владивостоке — фото

Posted 7 ноября, 11:08
Published 7 ноября, 11:08
Modified 7 ноября, 11:10
Updated 7 ноября, 11:10
Многие горожане в четверг вечером попали домой позже, чем рассчитывали. В городе собрались неожиданно сильные пробки. Заторы не «рассосались» даже после того, как закончился привычный час-пик.
В некоторых районах заторы были вызваны авариями, растянулись они на километры. Пробка, которая обычно собирается в районе Луговой, на этот раз достигла района стадиона «Авангард».
Местами затор выходил на другие улицы: поток транспорта не успевал продвинуться вперед, как в него «вливались» другие автомобили.