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Posted 7 ноября, 11:08

Published 7 ноября, 11:08

Modified 7 ноября, 11:10

Updated 7 ноября, 11:10

Сильные пробки мешали движению во Владивостоке

Семибалльные пробки сковали движение во Владивостоке — фото

7 ноября 2024, 11:08
Фото: vostokmedia.com.

Сильные пробки мешали движению во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Серьезные пробки затруднили движение во Владивостоке. Поездка домой стала настоящим испытанием.

Многие горожане в четверг вечером попали домой позже, чем рассчитывали. В городе собрались неожиданно сильные пробки. Заторы не «рассосались» даже после того, как закончился привычный час-пик.

Фото: 2гис

В некоторых районах заторы были вызваны авариями, растянулись они на километры. Пробка, которая обычно собирается в районе Луговой, на этот раз достигла района стадиона «Авангард».

Фото: vostokmedia.com

Местами затор выходил на другие улицы: поток транспорта не успевал продвинуться вперед, как в него «вливались» другие автомобили.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о пробке, которая образовалась на мосту из-за овец.

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