«Снаряд, что ли?»: подозрительный предмет нашли во Владивостоке — видео

Posted 7 ноября, 08:52
Published 7 ноября, 08:52
Modified 7 ноября, 08:54
Updated 7 ноября, 08:54
На территории нового парка в Снеговой Пади во Владивостоке обнаружили предмет, похожий на снаряд. Кадры с ним появились в сети вечером 7 ноября.
Автор видео утверждает, что там нашли около 20 подобных предметов, которые пугают людей своим внешним видом.
Сапёры подчеркивают, что необходимо изымать и подробно изучать похожие объекты, так как они могут быть опасны.
Спецслужбы пока официально не комментировали инцидент.
Ранее «Восток-Медиа» писало о подозрительном объекте, который нашли около детской площадки во Владивостоке.