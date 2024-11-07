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Posted 7 ноября, 08:52

Published 7 ноября, 08:52

Modified 7 ноября, 08:54

Updated 7 ноября, 08:54

Неопознанный предмет перепугал жителей Снеговой Пади во Владивостоке

«Снаряд, что ли?»: подозрительный предмет нашли во Владивостоке — видео

7 ноября 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney.

Неопознанный предмет перепугал жителей Снеговой Пади во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке в строящемся парке на Снеговой Пади нашли подозрительный предмет. По словам очевидцев, он напоминает снаряд.

На территории нового парка в Снеговой Пади во Владивостоке обнаружили предмет, похожий на снаряд. Кадры с ним появились в сети вечером 7 ноября.

Видео: Svodka25.

Автор видео утверждает, что там нашли около 20 подобных предметов, которые пугают людей своим внешним видом.

Сапёры подчеркивают, что необходимо изымать и подробно изучать похожие объекты, так как они могут быть опасны.

Спецслужбы пока официально не комментировали инцидент.

Ранее «Восток-Медиа» писало о подозрительном объекте, который нашли около детской площадки во Владивостоке.

«Снаряд» нашли около детской площадки во Владивостоке — фото
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