Со всей дури врезался в легковушку — что спасло мотоциклиста от смерти в Приморье?

Мотоциклист на высокой скорости врезался в автомобиль во Владивостоке

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Молодой человек на «железном коне» мчался по Владивостоку, но выезжающая на дорогу машина стала страшной преградой для него. Как парень выжил в жутком ДТП? — узнаете в материале