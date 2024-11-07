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Posted 7 ноября, 02:36

Published 7 ноября, 02:36

Modified 7 ноября, 02:38

Updated 7 ноября, 02:38

Мотоциклист на высокой скорости врезался в автомобиль во Владивостоке

Со всей дури врезался в легковушку — что спасло мотоциклиста от смерти в Приморье?

7 ноября 2024, 02:36
Фото: Изображение Midjourney.

Мотоциклист на высокой скорости врезался в автомобиль во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Молодой человек на «железном коне» мчался по Владивостоку, но выезжающая на дорогу машина стала страшной преградой для него. Как парень выжил в жутком ДТП? — узнаете в материале

Парень на двухколесном транспорте несся по Адмирала Горшкова в сторону Снеговой Пади. В какой-то момент на дорогу вывернула легковушка, в которую на высокой скорости врезался мотоциклист.

По данным владивостокской скорой, 18-летнего парня спас защитный шлем. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей спинки носа. Последствия могли быть намного серьезнее, однако экипировка выполнила свое предназначение.

Медики оперативно оказали помощь пострадавшему и госпитализировали его в Тысячекоечную больницу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что проволочные «ловушки» представляют опасность для эндуристов во Владивостоке. О проблеме заговорил приморский депутат Олег Сорокин.

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