Со всей дури врезался в легковушку — что спасло мотоциклиста от смерти в Приморье?

Posted 7 ноября, 02:36
Published 7 ноября, 02:36
Modified 7 ноября, 02:38
Updated 7 ноября, 02:38
Парень на двухколесном транспорте несся по Адмирала Горшкова в сторону Снеговой Пади. В какой-то момент на дорогу вывернула легковушка, в которую на высокой скорости врезался мотоциклист.
По данным владивостокской скорой, 18-летнего парня спас защитный шлем. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей спинки носа. Последствия могли быть намного серьезнее, однако экипировка выполнила свое предназначение.
Медики оперативно оказали помощь пострадавшему и госпитализировали его в Тысячекоечную больницу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что проволочные «ловушки» представляют опасность для эндуристов во Владивостоке. О проблеме заговорил приморский депутат Олег Сорокин.