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Posted 6 ноября, 23:20

Published 6 ноября, 23:20

Modified 6 ноября, 23:22

Updated 6 ноября, 23:22

Резкое похолодание продолжается в Приморском крае

Солнце не греет: морозный холод распространится по Приморью

6 ноября 2024, 23:20
Фото: vostokmedia.com.

Резкое похолодание продолжается в Приморском крае

Сюжет
Прогноз погоды
В Приморском крае выдалась морозная ночь. К слову, минусовые температуры задержатся в некоторых районах даже днем.

Сегодня, 7 ноября, осадков не ожидается, но будет холодно, — -9 — +5 °C. Также регион почувствует сильное дуновение северо-западного ветра, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность. Воздух прогреется до +2 °C. В Уссурийске будет дуть умеренный северо-западный ветер, максимальный температурный фон составит 0 — +2 °C. В Находке столбики термометров поднимутся до +2 — +4 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый снег прошел в дальневосточной столице. Однако зимнее «одеяние» улиц надолго не задержалось, — снежинки быстро растаяли.

Падал, но не задерживался: первый снег прошел во Владивостоке
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