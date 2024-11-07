Солнце не греет: морозный холод распространится по Приморью

Posted 6 ноября, 23:20
Published 6 ноября, 23:20
Modified 6 ноября, 23:22
Updated 6 ноября, 23:22
Сегодня, 7 ноября, осадков не ожидается, но будет холодно, — -9 — +5 °C. Также регион почувствует сильное дуновение северо-западного ветра, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность. Воздух прогреется до +2 °C. В Уссурийске будет дуть умеренный северо-западный ветер, максимальный температурный фон составит 0 — +2 °C. В Находке столбики термометров поднимутся до +2 — +4 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый снег прошел в дальневосточной столице. Однако зимнее «одеяние» улиц надолго не задержалось, — снежинки быстро растаяли.