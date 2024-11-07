Спартакиада имени Леонида Бочкова объединила рекордное количество спортсменов

Отметим, что организаторами Спартакиады выступили стивидорная компания «Восточный Порт», Восточный нефтехимический терминал и дети Леонида Анатольевича — Валерий и Светлана. Вместе они как всегда ответственно подошли к созданию призового фонда. Для призёров соревнований изготовлены именные медали, кубки и подарочные тарелки с морской символикой, невольно отсылающей нас к бухте Врангеля и порту, которому посвятил свою жизнь Леонид Бочков.