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Posted 7 ноября, 03:13

Published 7 ноября, 03:13

Modified 7 ноября, 10:07

Updated 7 ноября, 10:07

Спартакиада имени Леонида Бочкова объединила рекордное количество спортсменов

Спартакиада имени Леонида Бочкова объединила рекордное количество спортсменов

7 ноября 2024, 03:13
Фото: АО «Восточный Порт».
Сюжет
Спорт
В посёлке Врангель стартовала XXII Спартакиада имени генерального директора АО «Восточный Порт» Леонида Анатольевича Бочкова.

Каждый год это масштабное спортивное событие привлекает всё больше участников из разных регионов Дальнего Востока. В этот раз заявки подали около 800 спортсменов — взрослых и детей.

Фото: АО «Восточный порт»

По доброй традиции Спартакиада открылась соревнованиями по тхэквондо. Техническое мастерство и волю к победе в минувшие выходные продемонстрировали судьям и зрителям порядка 70 юных спортсменов из Владивостока и Находки. Особенно отличились воспитанники Владимира Кима, ребята из подшефной команды АО «Восточный Порт». На верхние строчки турнирных таблиц поднялись Марк Бусыгин, Мирослава Чертопрудова, Полина Ежова, Кира Гончаренко, Максим Кокорин и Влада Ковальчук.

Турниры в рамках Спартакиады будут проходить каждые выходные на протяжении всего ноября. В спортивном комплексе «Восточник» во Врангеле и в залах Находки дети и взрослые будут соревноваться в большом и настольном теннисе, бадминтоне, мини-футболе, волейболе, баскетболе и перетягивании каната.

Фото: АО «Восточный Порт»

Отметим, что организаторами Спартакиады выступили стивидорная компания «Восточный Порт», Восточный нефтехимический терминал и дети Леонида Анатольевича — Валерий и Светлана. Вместе они как всегда ответственно подошли к созданию призового фонда. Для призёров соревнований изготовлены именные медали, кубки и подарочные тарелки с морской символикой, невольно отсылающей нас к бухте Врангеля и порту, которому посвятил свою жизнь Леонид Бочков.

В «Восточном Порту» Леонид Анатольевич проработал 27 лет. Здесь он прошел путь от старшего технолога до генерального директора. Огромный опыт, знание всех тонкостей работы, прогрессивное мышление и безмерное трудолюбие позволили ему заложить вектор развития, которого компания придерживается по сей день.

Фото: АО «Восточный Порт»

Дебют спартакиады памяти Л. А. Бочкова состоялся в ноябре 2002 года. По инициативе руководства «Восточного Порта» в программу первых соревнований были включены четыре вида спорта — мини-футбол, волейбол, перетягивание каната и бадминтон. Спустя годы число спортивных дисциплин выросло в два раза, как и количество участников.

На протяжении многих лет корпоративные старты «Восточного Порта» проходят на базе собственного спортивного комплекса предприятия — «Восточник», который лично начинал проектировать Леонид Анатольевич, являвшийся большим сторонником активного вида отдыха. Он любил спорт и принимал активное участие в спортивной жизни родного предприятия.

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