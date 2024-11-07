«Теперь у нас просторные квартиры» — глава Сахалина вручил ключи шести семьям

Posted 7 ноября, 07:16
Published 7 ноября, 07:16
Modified 7 ноября, 07:18
Updated 7 ноября, 07:18
Для жителей села Петропавловское этот день стал знаковым, из рук главы Сахалинской области Валерия Лимаренко они получили ключи от своих новых, просторных квартир в только что построенных домах. Новое жилье сахалинцы получили абсолютно бесплатно, в рамках региональной программы.
Эти квартиры располагаются в двухквартирных домах, возведенных на улице Дальней, здесь предусмотрены участки для ведения огородов и цветников.
Квартиры уже готовы к заселению, остаётся лишь расставить мебель. Подрядчик завершил отделку в светлых тонах: поклеены обои, уложен линолеум, установлены межкомнатные двери, сантехника и электроплиты. Дома подключены к газу, что позволит новоселам значительно снизить расходы на коммунальные услуги.
Губернатор островного региона Валерий Лимаренко, поздравляя счастливых новоселов, отметил, что регион будет продолжать вести жилищное строительство.
«Важно, что люди остались в родном селе и получили комфортное жилье. Анивский район — один из лидеров в Сахалинской области по расселению аварийных домов. Район идет хорошими темпами и в следующем году должен завершить действующую программу. На этом мы не останавливаемся. Активное жилищное строительство во всех районах будет продолжаться, пока остаются люди в непригодных для проживания условиях», — сказал глава региона.
Надежда Ларионова провела губернатора по своему новому дому и поделилась впечатлениями от полученной квартиры.
«Теперь у нас просторные квартиры. В одной спальне будет жить мой внук, который в следующем году пойдет в школу. Ремонт выполнен качественно, цвета очень приятные», — сказала она, обращаясь к губернатору.
Еще одна жительница из числа новоселов — Анна Самбурцева также выразила радость по поводу новоселья.
«Старый дом был уже в плохом состоянии, а новый — это настоящее счастье. Теперь мы будем жить с дочкой и внуком Артемом, у каждого будет свое пространство», — с радостью отметила она.
Сахалинская область продолжает занимать ведущие позиции в стране по расселению аварийного жилья и получает федеральные средства на эти цели. В этом году около 7 тысяч семей смогут решить свои жилищные проблемы, а до конца 2026 года благодаря областной программе новоселье отпразднуют 34 тысячи сахалинцев и курильчан.