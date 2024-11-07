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Posted 7 ноября, 07:16

Published 7 ноября, 07:16

Modified 7 ноября, 07:18

Updated 7 ноября, 07:18

Шесть семей получили новые квартиры в Сахалинской области

«Теперь у нас просторные квартиры» — глава Сахалина вручил ключи шести семьям

7 ноября 2024, 07:16
Фото: sakhalin.gov.ru.

Шесть семей получили новые квартиры в Сахалинской области

Сюжет
Губернатор
Во время своей рабочей поездки в Анивский район губернатор Валерий Лимаренко оценил прогресс в расселении аварийного жилья и вручил ключи новым жильцам в селе Петропавловском.

Для жителей села Петропавловское этот день стал знаковым, из рук главы Сахалинской области Валерия Лимаренко они получили ключи от своих новых, просторных квартир в только что построенных домах. Новое жилье сахалинцы получили абсолютно бесплатно, в рамках региональной программы.

Эти квартиры располагаются в двухквартирных домах, возведенных на улице Дальней, здесь предусмотрены участки для ведения огородов и цветников.

Квартиры уже готовы к заселению, остаётся лишь расставить мебель. Подрядчик завершил отделку в светлых тонах: поклеены обои, уложен линолеум, установлены межкомнатные двери, сантехника и электроплиты. Дома подключены к газу, что позволит новоселам значительно снизить расходы на коммунальные услуги.

Губернатор островного региона Валерий Лимаренко, поздравляя счастливых новоселов, отметил, что регион будет продолжать вести жилищное строительство.

«Важно, что люди остались в родном селе и получили комфортное жилье. Анивский район — один из лидеров в Сахалинской области по расселению аварийных домов. Район идет хорошими темпами и в следующем году должен завершить действующую программу. На этом мы не останавливаемся. Активное жилищное строительство во всех районах будет продолжаться, пока остаются люди в непригодных для проживания условиях», — сказал глава региона.

Надежда Ларионова провела губернатора по своему новому дому и поделилась впечатлениями от полученной квартиры.

«Теперь у нас просторные квартиры. В одной спальне будет жить мой внук, который в следующем году пойдет в школу. Ремонт выполнен качественно, цвета очень приятные», — сказала она, обращаясь к губернатору.

Еще одна жительница из числа новоселов — Анна Самбурцева также выразила радость по поводу новоселья.

«Старый дом был уже в плохом состоянии, а новый — это настоящее счастье. Теперь мы будем жить с дочкой и внуком Артемом, у каждого будет свое пространство», — с радостью отметила она.

Сахалинская область продолжает занимать ведущие позиции в стране по расселению аварийного жилья и получает федеральные средства на эти цели. В этом году около 7 тысяч семей смогут решить свои жилищные проблемы, а до конца 2026 года благодаря областной программе новоселье отпразднуют 34 тысячи сахалинцев и курильчан.

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