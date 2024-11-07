«Теперь у нас просторные квартиры» — глава Сахалина вручил ключи шести семьям

Сахалинская область продолжает занимать ведущие позиции в стране по расселению аварийного жилья и получает федеральные средства на эти цели. В этом году около 7 тысяч семей смогут решить свои жилищные проблемы, а до конца 2026 года благодаря областной программе новоселье отпразднуют 34 тысячи сахалинцев и курильчан.