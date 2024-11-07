Умирающее сердце и отек мозга: в Приморье мужчина четыре дня терпел боль в груди

Posted 7 ноября, 05:59
Published 7 ноября, 05:59
Modified 7 ноября, 06:01
Updated 7 ноября, 06:01
Мужчина обратился за медицинской помощью после того, как четыре дня терпел периодическую жгучую боль в груди, сообщает пресс-служба Находкинской больницы.
«ЭКГ показала острый инфаркт. Тромбы перекрыли артерии сердца, и его клетки начали отмирать», — отметили в медучреждении.
Эндоваскудярный хирург посмотрела сердце пациента на аппарате ангиографии, после чего прооперировала сосуды для восстановления кровотока. Молодому специалисту удалось выполнить задачу.
Но затем у больного парализовало правые конечности и нарушилась речь. КТ подтвердила опасения врачей, у приморца случился геморрагический инсульт. Начал развиваться отек мозга.
Нейрохирург удалил гематомы при помощи нейронавиационной установки, которая способствовала аккуратному проведению операции.
«Нейронавигационная установка помогала врачу во время операции не задеть жизненно важные ткани», — подчеркнули медики.
После сосудистой катастрофы прошло 17 дней. Мужчину выписали домой. Физическая форма и речь приморца постепенно восстанавливается.
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