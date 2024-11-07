В Артёме открылась «Фабрика молодости» (16+) — при полном аншлаге

Первый спектакль был поставлен актрисами театра имени Горького Яной Мялк и Мариной Волковой, которые и сегодня являются кураторами и наставниками проекта Народных театров в крае. Назывался он «Старым казачьим способом» (16+) и вызвал большой интерес не только в Артёме, артисты Народного театра города шахтёров и авиаторов побывали даже с гастролями на Артёмовской ТЭЦ, и не только.