В Артёме открылась «Фабрика молодости» (16+) — при полном аншлаге

Posted 7 ноября, 01:32
Published 7 ноября, 01:32
Modified 7 ноября, 01:45
Updated 7 ноября, 01:45
В министерстве культуры и архивного дела Приморского края сообщили: в 2021 году Народный театр Артёма стал первым, образовавшимся в Приморском крае. А с инициативой создания таких театров по всему региону выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Патронаж проекта взял на себя Приморский драматический театр имени Максима Горького при поддержке министерства культуры и архивного дела региона.
Первый спектакль был поставлен актрисами театра имени Горького Яной Мялк и Мариной Волковой, которые и сегодня являются кураторами и наставниками проекта Народных театров в крае. Назывался он «Старым казачьим способом» (16+) и вызвал большой интерес не только в Артёме, артисты Народного театра города шахтёров и авиаторов побывали даже с гастролями на Артёмовской ТЭЦ, и не только.
После премьеры Народный театр Артёма — при поддержке администрации АГО — продолжал свою работу. В том числе был поставлен и мюзикл для детей.
— Проект предоставил для талантливых приморцев замечательные возможности для творческой самореализации, — подчеркнула заместитель председателя правительства Приморского края — министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.
И вот — очередная премьера! Фантастическая комедия по пьесе Алексея Толстого «Фабрика молодости», пятый спектакль в репертуаре Народного театра Артёма.
Всего в постановке занято 16 актеров, а труппа театра состоит из 26 человек. Главные роли исполнили самодеятельные артисты: Сергей Славгородский, Зоя Кондрашкина, Ольга Желнова, Кирилл Скворцов, Ксения Кузнецова, Владислав Никитин и другие.
— У нас есть водители, бухгалтеры, работники банка, делопроизводители, юристы, пенсионеры, строители, медсестры, поэтесса, люди разные — и по возрасту, и по характеру, и по темпераменту. Народный театр объединил их всех, они стали как одна большая дружная семья, — рассказал режиссер народного театра Александр Лаврищев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт в АГО строительство Центра культурного развития.