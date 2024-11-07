В магазинах Хабаровского края становится больше товаров под региональным брендом

Posted 7 ноября, 03:20
Published 7 ноября, 03:20
Modified 7 ноября, 03:22
Updated 7 ноября, 03:22
Накануне реализацию такой продукции в нескольких торговых центрах краевой столицы проверили заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края Дмитрий Тенетко и депутат Госдумы РФ Максим Иванов.
— Губернатор края Дмитрий Демешин поставил перед нами задачу — развивать и продвигать местную продукцию. Наши производители создают действительно уникальные товары, и мы хотим, чтобы о них узнали по всей стране. Министерство промышленности и торговли сотрудничает с торговыми сетями для расширения присутствия продукции краевых производителей на полках магазинов. При нашей поддержке создана витрина на маркетплейсе Ozon, которая открывает доступ к продукции региона покупателям по всей России, делая региональные бренды ближе каждому, — рассказал Дмитрий Тенетко.
В краевом ведомстве добавили, что правообладателем товарного знака «Сделано в Хабаровском крае» является региональный центр «Мой бизнес». В настоящее время бренд проходит регистрацию в Роспатенте и после завершения процесса логотип также будет использоваться на упаковке региональных производителей.
— Основная цель проекта «Выбирай свое» в Хабаровском крае та же, что и у федеральной инициативы — всесторонняя поддержка местного производителя, замещение импорта товарами, производимыми на Дальнем Востоке. Причем речь идет, как о потребительских товарах, так и о сегменте b2b: материалы и комплектующие для производств. Чем больше будет спрос на местную продукцию, тем больше у наших предприятий будет возможностей для развития. Эту работу мы продолжим держать на особом контроле, — отметил Максим Иванов.
В минпромторге края добавили, что все больше людей поддерживают идею выпуска продукции под региональным брендом. Также постоянно расширяется ассортимент раздела маркетплейса. Разместить свои товары на витрине может любой продавец с местным производством. Для этого необходимо подать заявку в отделениях центра «Мой бизнес» в регионе.
— Поддерживаю идею выделения местных производителей. В огромном ассортименте сложно найти свои, краевые товары. Теперь мне легче их различать, и, открывая для себя новые бренды, я поддерживаю производителей родного края. Продукция свежая, качественная, разнообразная и доступная, — поделился покупатель одного из магазинов Хабаровска.
Напомним, что торговый знак «Сделано в Хабаровском крае» по инициативе Дмитрия Демешина стал новым этапом поддержки краевых производителей. На полках магазинов все чаще появляются товары с логотипом в виде изображения тигра и названия бренда, который уже знаком многим покупателям.