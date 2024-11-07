В магазинах Хабаровского края становится больше товаров под региональным брендом

В минпромторге края добавили, что все больше людей поддерживают идею выпуска продукции под региональным брендом. Также постоянно расширяется ассортимент раздела маркетплейса. Разместить свои товары на витрине может любой продавец с местным производством. Для этого необходимо подать заявку в отделениях центра «Мой бизнес» в регионе.