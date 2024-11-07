В память о героях Второй мировой: на Сахалине воссоздадут японский укрепрайон

Posted 7 ноября, 04:54
Published 7 ноября, 04:54
Modified 7 ноября, 04:56
Updated 7 ноября, 04:56
Этот проект, получивший название «Южно-Сахалинская наступательная операция», стартовал с завершения первого этапа создания музея военной реконструкции в селе Рощино, где почти 80 лет назад проходили ожесточенные бои за освобождение Южного Сахалина.
Как было отмечено на недавнем совещании, в рамках первого этапа были обустроены парковка и смотровая площадка на 1500 мест, откуда зрители смогут наблюдать за историческими реконструкциями, которые проводятся ежегодно в августе. Одним из ключевых событий является штурм полицейского поста Хандаса, который стал важной частью освобождения острова.
Губернатор отметил, что следующий год будет юбилейным — 80 лет со дня Победы. В связи с этим планируется не только отметить 9 мая, но и провести реконструкцию событий освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Для этого будут воссозданы фортификационные сооружения и установлена боевая техника, что позволит создать настоящий музей под открытым небом.
«Аналогичный проект мы реализуем и на Шумшу. Эти музеи дадут возможность соприкоснуться с историей тысячам сахалинцев и курильчан и гостей из разных уголков России», — сказал глава островного региона Валерий Лимаренко.
Второй этап работ завершится к августу 2025 года и будет включать реконструкцию оборонительных сооружений и наполнение территории образцами вооружения. Руководитель регионального отделения Поискового движения России Артем Бандура подчеркнул важность восстановления поста Хандаса как живого памятника героизму советских бойцов.
«Еще в советское время место боя на 50-й параллели стало знаковым. Мы как представители поискового движения предложили губернатору восстановить полицейский пост Хандаса. Спасибо Валерию Игоревичу, что сразу поддержал нашу инициативу. Этим летом историческая реконструкция боя, где наши солдаты проявили невероятное мужество, проходила на обновленной территории. Если раньше зрители бросали машины на трассе, стояли где придется, то теперь у них появилась трибуна. Причем она так удачно вписана в ландшафт, что кажется, будто она всегда там была. Предстоит реализовать еще второй этап проекта. И я не сомневаюсь, что пост Хандаса будет воссоздан максимально точно. Появится еще одна точка прикосновения к живой истории, которая будет значима не только для Смирныховского района и Сахалинской области, но и в масштабах страны», — рассказал Артем Бандура.
Сохранение памяти о героях Второй мировой войны остается приоритетом для регионального правительства, которое поддерживает поисковые экспедиции и мероприятия, направленные на увековечение памяти о подвиге освободителей.