В память о героях Второй мировой: на Сахалине воссоздадут японский укрепрайон

Губернатор отметил, что следующий год будет юбилейным — 80 лет со дня Победы. В связи с этим планируется не только отметить 9 мая, но и провести реконструкцию событий освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Для этого будут воссозданы фортификационные сооружения и установлена боевая техника, что позволит создать настоящий музей под открытым небом.