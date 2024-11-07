Валерий Лимаренко: Новую очистную станцию запустят в Аниве в следующем году

Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна сообщила, что новые очистные сооружения будут сданы в июле 2025 года с мощностью более чем в два раза превышающей существующую. Они обеспечат полную очистку сточных вод и будут включать две емкости для нецентрализованных стоков из частного сектора.