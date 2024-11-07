Валерий Лимаренко: Новую очистную станцию запустят в Аниве в следующем году

Posted 7 ноября, 07:36
Published 7 ноября, 07:36
Modified 7 ноября, 07:38
Updated 7 ноября, 07:38
Новая станция будет способна обрабатывать до трех тысяч кубометров сточных вод в сутки, что значительно улучшит экологическую ситуацию как в самом районе, так и в южной части острова, включая залив Анива.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил важность чистоты Анивского залива и подчеркнул, что в муниципалитете ведется строительство нескольких очистных сооружений.
«Мы стремимся завершить эту работу в следующем году, чтобы устранить проблему сточных вод», — сказал он и добавил, что за процессом следит мэр и министерство ЖКХ, что подчеркивает высокую степень внимания к этому вопросу.
Строительство этого важного объекта началось в апреле текущего года. На данный момент выполнены работы по планировке территории, а также подготовлены котлованы и фундаменты зданий. Также проведены работы по отведению грунтовых вод.
Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна сообщила, что новые очистные сооружения будут сданы в июле 2025 года с мощностью более чем в два раза превышающей существующую. Они обеспечат полную очистку сточных вод и будут включать две емкости для нецентрализованных стоков из частного сектора.
«Здесь идет полная система очистки сточных вод, плюс имеются две сливные емкости для тех стоков, которые пришли не централизованно из частного сектора», — рассказала глава ведомства.
На строительной площадке активно работают 26 человек и задействовано четыре единицы специальной техники. Генеральный директор ООО «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский отметил, что проект рассчитан на обслуживание девяти тысяч жителей Анивского городского округа и впервые предусмотрена станция для приема жидких бытовых отходов.
Строительство новых очистных сооружений инициировано губернатором Валерием Лимаренко и осуществляется компанией «РВК-Сахалин». Кроме того, до конца ноября текущего года должны быть сданы блочно-модульные очистные сооружения «БР-1000» в Корсакове, что также положительно скажется на экологии региона и залива Анива.