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Posted 7 ноября, 02:02

Published 7 ноября, 02:02

Modified 7 ноября, 02:05

Updated 7 ноября, 02:05

Внедорожник сгорел дотла: подробности пожара на Патрокле во Владивостоке

Внедорожник сгорел дотла: подробности пожара на Патрокле во Владивостоке

7 ноября 2024, 02:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
Жуткие кадры клубов черного дыма появились в новых медиа. Спасатели поделились подробностями инцидента.

В социальных сетях появились кадры пожара, который заметили в микрорайоне Патрокл в дальневосточной столице. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием о происшествии в пресс-службу регионального МЧС.

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Оказалось, загорелся гаражный бокс на Можайской. Когда пожарные прибыли на место, пламя вырывалось из ворот и окон. Огонь уничтожил внедорожник и распространился на 60 квадратных метрах. Однако, благодаря огнеборцам, пожар не перекинулся на жилой дом.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе произошло возгорание частного дома. Спасатели оперативно потушили здание. Происшествие обошлось без жертв.

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