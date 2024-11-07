Внедорожник сгорел дотла: подробности пожара на Патрокле во Владивостоке

Posted 7 ноября, 02:02
Published 7 ноября, 02:02
Modified 7 ноября, 02:05
Updated 7 ноября, 02:05
В социальных сетях появились кадры пожара, который заметили в микрорайоне Патрокл в дальневосточной столице. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием о происшествии в пресс-службу регионального МЧС.
Оказалось, загорелся гаражный бокс на Можайской. Когда пожарные прибыли на место, пламя вырывалось из ворот и окон. Огонь уничтожил внедорожник и распространился на 60 квадратных метрах. Однако, благодаря огнеборцам, пожар не перекинулся на жилой дом.
«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе произошло возгорание частного дома. Спасатели оперативно потушили здание. Происшествие обошлось без жертв.