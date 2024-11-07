Внедорожник сгорел дотла: подробности пожара на Патрокле во Владивостоке

Оказалось, загорелся гаражный бокс на Можайской. Когда пожарные прибыли на место, пламя вырывалось из ворот и окон. Огонь уничтожил внедорожник и распространился на 60 квадратных метрах. Однако, благодаря огнеборцам, пожар не перекинулся на жилой дом.