Впервые в Приморье: форум «Мой бизнес. Бренды у моря» пройдет 8 ноября

Posted 7 ноября, 09:31
Published 7 ноября, 09:31
Modified 7 ноября, 09:33
Updated 7 ноября, 09:33
8 ноября впервые в Приморье пройдет форум «Мой бизнес. Бренды у моря», мероприятие станет главным событием года для развития локальных брендов товаров и услуг в регионе. На форуме встретятся предприниматели Приморского края, топ-менеджеры федеральных компаний, а также эксперты в области маркетинга и господдержки.
Помимо деловой программы в рамках форума состоятся:
Подробная программа указана на сайте форума брендыуморя.рф.
Дата: 8 ноября.
Время: 10:00.
Место: Тренажерный центр МГУ им. адм. Г. И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 66В).
Подробная информация по телефону: +7 914 067-69-77, Всеволод Крапивин.