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Posted 7 ноября, 09:31

Published 7 ноября, 09:31

Modified 7 ноября, 09:33

Updated 7 ноября, 09:33

Впервые в Приморье: форум «Мой бизнес. Бренды у моря» пройдет 8 ноября

Впервые в Приморье: форум «Мой бизнес. Бренды у моря» пройдет 8 ноября

7 ноября 2024, 09:31
Фото: брендыуморя.рф.
Сюжет
Предприниматели
Уникальное мероприятие для представителей бизнеса пройдет 8 ноября во Владивостоке.

8 ноября впервые в Приморье пройдет форум «Мой бизнес. Бренды у моря», мероприятие станет главным событием года для развития локальных брендов товаров и услуг в регионе. На форуме встретятся предприниматели Приморского края, топ-менеджеры федеральных компаний, а также эксперты в области маркетинга и господдержки.

Помимо деловой программы в рамках форума состоятся:

  • выставка приморских товаров для нужд СВО;
  • награждение победителей премии «Лучшие бренды Приморского края».

Подробная программа указана на сайте форума брендыуморя.рф.

 

Дата: 8 ноября.

Время: 10:00.

Место: Тренажерный центр МГУ им. адм. Г. И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 66В).

Подробная информация по телефону: +7 914 067-69-77, Всеволод Крапивин.

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