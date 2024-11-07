Впервые в Приморье: форум «Мой бизнес. Бренды у моря» пройдет 8 ноября

8 ноября впервые в Приморье пройдет форум «Мой бизнес. Бренды у моря», мероприятие станет главным событием года для развития локальных брендов товаров и услуг в регионе. На форуме встретятся предприниматели Приморского края, топ-менеджеры федеральных компаний, а также эксперты в области маркетинга и господдержки.