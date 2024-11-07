Выяснилось, что на самом деле произошло на Золотом мосту во Владивостоке

Posted 7 ноября, 10:11
Published 7 ноября, 10:11
Modified 7 ноября, 10:13
Updated 7 ноября, 10:13
Очевидцы сообщили о том, что с Золотого моста во Владивостоке упал человек. За предполагаемым местом происшествия собралась пробка. Также в сети появилась информация о том, что ранее днем пешехода остановили на Русском мосту.
Источник издания сообщает, что в припаркованной на мосту машине сидел мужчина. Сотрудникам ППС он рассказал, что остановился на мосту из-за плохого самочувствия. Мужчине вызвали скорую, на месте уже работают медики. С моста никто не срывался.
Ранее «Восток-Медиа» писало о трагедии на мосту на остров Русский во Владивостоке.