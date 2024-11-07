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Posted 7 ноября, 10:11

Published 7 ноября, 10:11

Modified 7 ноября, 10:13

Updated 7 ноября, 10:13

Выяснилось, что на самом деле произошло на Золотом мосту во Владивостоке

Выяснилось, что на самом деле произошло на Золотом мосту во Владивостоке

7 ноября 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Трагедия
Очевидцы сообщали о том, что с моста через Золотой Рог во Владивостоке мог сорваться человек. Появилась информация о том, что там произошло на самом деле.

Очевидцы сообщили о том, что с Золотого моста во Владивостоке упал человек. За предполагаемым местом происшествия собралась пробка. Также в сети появилась информация о том, что ранее днем пешехода остановили на Русском мосту.

Человек упал с Золотого моста во Владивостоке — очевидцы
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Источник издания сообщает, что в припаркованной на мосту машине сидел мужчина. Сотрудникам ППС он рассказал, что остановился на мосту из-за плохого самочувствия. Мужчине вызвали скорую, на месте уже работают медики. С моста никто не срывался.

Ранее «Восток-Медиа» писало о трагедии на мосту на остров Русский во Владивостоке.

Человек сорвался с моста во Владивостоке? — видео — новые медиа
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