Выяснилось, когда пройдет ВЭФ-2025 во Владивостоке

Posted 7 ноября, 06:37
Published 7 ноября, 06:37
Modified 7 ноября, 06:39
Updated 7 ноября, 06:39
Юбилейный Х Восточный экономический форум состоится с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке, сообщают организаторы.
«Юбилейный X Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года и станет знаковым событием, которое, с одной стороны, покажет достижения последних лет, а с другой — станет площадкой для создания новых „точек роста“ экономики Дальнего Востока и всей страны. За эти годы благодаря реализации государственной программы „Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа“ и решениям, принятым Президентом Российской Федерации на полях ВЭФ, изменился не только регион, но и его влияние на экономику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Благодаря вкладу каждого участника мероприятия в развитие экономических, социокультурных связей внутри Дальневосточного федерального округа и с иностранными партнерами форум стал мощнейшей площадкой, экономическим плацдармом для укрепления отношений с соседними странами», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
Форумы, которые прошли в последние несколько лет, задали высокую планку юбилейному мероприятию. С 2015-го по 2024-й годы на Восточном экономическом форуме представители различных государств и организаций подписали 2480 соглашений на общую сумму свыше 29 трлн рублей. Основные направления, по которым заключались соглашения, включали строительство инфраструктурных объектов, развитие энергетики, горнодобывающей промышленности и транспортной и логистической сетей, а также социально-экономическое развитие регионов России.
В 2025 году участникам ВЭФ предстоит продолжить работу по реализации проектов и решений для укрепления экономики макрорегиона с учетом целей и задач плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев черкнул, что ВЭФ помогает развитию регионов Дальневосточного федерального округа и других регионов России.
«Восточный экономический форум стал одним из инструментов развития Дальнего Востока и всей страны. На форуме поднимаются самые актуальные стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Все решения направлены на то, чтобы повышалось качество жизни дальневосточников, а сам Дальний Восток становился точкой притяжения для инвесторов, квалифицированных специалистов, студентов и людей с активной жизненной позицией. Форум даёт возможность укрепить международное сотрудничество, усилить партнёрские связи с дружественными странами и привлечь новые инвестиции в нашу страну. В этом году было подписано рекордное количество соглашений по объему инвестиций, участие приняли более 7 тыс. человек из 75 стран мира. Началась подготовка к юбилейному X форуму. Уверен, что предстоящий форум вызовет не меньший интерес у политиков, предпринимателей и экспертов», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев.
В программу форума войдут обсуждения, направленные на выработку механизмов и решений для работы над укреплением экономики ДФО и всей страны. Главные технологические достижения, инвестиционный потенциал, ключевые проекты в различных сферах, а также культурные особенности дальневосточных регионов представят на выставке «Улица Дальнего Востока», которая традиционно пройдет в рамках ВЭФ.