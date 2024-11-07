Выяснилось, когда пройдет ВЭФ-2025 во Владивостоке

Форумы, которые прошли в последние несколько лет, задали высокую планку юбилейному мероприятию. С 2015-го по 2024-й годы на Восточном экономическом форуме представители различных государств и организаций подписали 2480 соглашений на общую сумму свыше 29 трлн рублей. Основные направления, по которым заключались соглашения, включали строительство инфраструктурных объектов, развитие энергетики, горнодобывающей промышленности и транспортной и логистической сетей, а также социально-экономическое развитие регионов России.