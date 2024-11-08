Авиалайнер совершил аварийную посадку в темноте в аэропорту Владивостока

Posted 8 ноября, 04:26
Published 8 ноября, 04:26
Modified 8 ноября, 04:28
Updated 8 ноября, 04:28
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Владивостока.
8 ноября в 5:50 по местному времени в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева произошла аварийная посадка самолета из-за технической неисправности. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Екатеринбург — Владивосток. На борту находились 164 человека.
Посадка прошла успешно, помощь спасателей и медиков пассажирам и экипажу не потребовалась.
При этом в связи с аварийной посадкой рейс Владивосток — Екатеринбург задерживается. Изначально рейс должен был вылететь в 8.20, время отправления перенесли на 15.00. Посадки ждут 127 пассажиров, в том числе 20 детей.
Авиакомпания разместила и обеспечила пассажиров питанием.
В случае, если во время ожидания законные права пассажиров нарушат, они могут связаться с дежурным прокурором Приморской транспортной прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварийной посадке самолета в Приморском крае.