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Posted 8 ноября, 04:26

Published 8 ноября, 04:26

Modified 8 ноября, 04:28

Updated 8 ноября, 04:28

Авиалайнер совершил аварийную посадку в темноте в аэропорту Владивостока

Авиалайнер совершил аварийную посадку в темноте в аэропорту Владивостока

8 ноября 2024, 04:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Аэропорт
Самолет с 164 пассажирами на борту совершил аварийную посадку во Владивостоке. Следующий рейс задержан. Прокуратура проводит проверку.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Владивостока.

8 ноября в 5:50 по местному времени в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева произошла аварийная посадка самолета из-за технической неисправности. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Екатеринбург — Владивосток. На борту находились 164 человека.

Посадка прошла успешно, помощь спасателей и медиков пассажирам и экипажу не потребовалась.

При этом в связи с аварийной посадкой рейс Владивосток — Екатеринбург задерживается. Изначально рейс должен был вылететь в 8.20, время отправления перенесли на 15.00. Посадки ждут 127 пассажиров, в том числе 20 детей.

Авиакомпания разместила и обеспечила пассажиров питанием.

В случае, если во время ожидания законные права пассажиров нарушат, они могут связаться с дежурным прокурором Приморской транспортной прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварийной посадке самолета в Приморском крае.

В 9:30 на летном поле: об аварийной посадке самолета в Приморье рассказали медики
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