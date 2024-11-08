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Posted 8 ноября, 07:27

Published 8 ноября, 07:27

Modified 8 ноября, 07:29

Updated 8 ноября, 07:29

«Домклик»: В России наблюдается снижение стоимости краткосрочной аренды

«Домклик»: В России наблюдается снижение стоимости краткосрочной аренды

8 ноября 2024, 07:27
Фото: 1MI.
Средняя стоимость аренды в России этой осенью составила около 3,5 тысячи рублей, сообщает «Домклик». В основе исследования — статистика сервиса краткосрочной аренды жилья «Домклик24».
Фото: «Домклик»

По данным аналитического центра, если сравнивать с летними месяцами, когда в стране наблюдался традиционный подъем туризма, цены на аренду в российских городах упали примерно на 10%. Эта динамика объясняется тем, что на июль приходится пик туризма и собственники проявляют склонность к завышению цены предложения, что справедливо и для динамики за период с июля по октябрь 2024 года, пишет newsnn.ru.

Изучив квартальную динамику, в «Домклик» рассказали, что цены на краткосрочную аренду хотя и продемонстрировали снижение, но не повсеместно. В частности, в Краснодаре этой осенью был зафиксирован рост цен (на 15% в сравнении с серединой лета). Аналитики «Домклик» объяснили это продолжением на юге России бархатного сезона, который привлекает новых туристов. Соответственно, спрос способствует росту цен.

Также небольшой, но все же рост цен был отмечен в середине осени в Ростове-на-Дону и в Красноярске (на 4%), а также в Калининграде (на 2%), где, по словам экспертов, «рынок пока находится на стадии формирования». В указанных городах тренды рынка невозможно определить из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы в этих территориях число бронирований выросло в разы).

Среди популярных направлений лидерство по частоте бронирований в России продолжают сохранять российские мегаполисы: Санкт-Петербург, Москва и Казань, где, как сообщается, цены осенью снизились (в столице — на 8%, а в Северной столице и в Казани — на 20 и 28% соответственно).

«Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность», — отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он указал, что в середине лета, на пике спроса, стоимость краткосрочной аренды способна показать весьма существенный рост — на 30%. Одновременно Алексей Лейпи подчеркнул, что посуточная аренда способна снова вырасти перед Новым годом, причем еще сильнее.

Ранее «Домклик» разместил данные других исследований по теме состояния рынка краткосрочной аренды в России. В частности, в открытый доступ выложили исследование о том, какие города РФ пользуются наибольшей популярностью среди отдыхающих, а также анализ того, во сколько обойдется посуточная аренда.

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