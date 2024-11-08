«Домклик»: В России наблюдается снижение стоимости краткосрочной аренды

Также небольшой, но все же рост цен был отмечен в середине осени в Ростове-на-Дону и в Красноярске (на 4%), а также в Калининграде (на 2%), где, по словам экспертов, «рынок пока находится на стадии формирования». В указанных городах тренды рынка невозможно определить из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы в этих территориях число бронирований выросло в разы).