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Posted 7 ноября, 23:28

Published 7 ноября, 23:28

Modified 7 ноября, 23:30

Updated 7 ноября, 23:30

По-ноябрьски прохладная погода установилась в Приморском крае

К зиме — медленно, но верно: заморозки наступают по всему Приморью

7 ноября 2024, 23:28
Фото: vostokmedia.com.

По-ноябрьски прохладная погода установилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
В финальный день короткой рабочей недели погода в Приморском крае установится прохладная, но ясная и солнечная.

По сообщениям Примгидромета, погоду в крае сегодня, 8 ноября, определяет гребень антициклона, поэтому за бортом — без осадков, ветер в целом умеренный, а на востоке Приморья — умеренный до сильного. Ночью везде заморозки, по северам — до минус 20 градусов по Цельсию, днём по краю от нуля до +8°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер днём юго-восточный умеренный. Ночью были минусовые температуры, днём воздух прогреется до +6°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как приморцам избежать традиционных осенних ОРВИ.


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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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