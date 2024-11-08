К зиме — медленно, но верно: заморозки наступают по всему Приморью

Posted 7 ноября, 23:28
Published 7 ноября, 23:28
Modified 7 ноября, 23:30
Updated 7 ноября, 23:30
По сообщениям Примгидромета, погоду в крае сегодня, 8 ноября, определяет гребень антициклона, поэтому за бортом — без осадков, ветер в целом умеренный, а на востоке Приморья — умеренный до сильного. Ночью везде заморозки, по северам — до минус 20 градусов по Цельсию, днём по краю от нуля до +8°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер днём юго-восточный умеренный. Ночью были минусовые температуры, днём воздух прогреется до +6°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как приморцам избежать традиционных осенних ОРВИ.