Как подготовить автомобиль к зиме в Приморском крае: советы для автомобилистов

Напомним, что на 8 ноября в Приморье наблюдается ясная погода с температурами от -1°C до +9°C в различных городах региона. Ветер слабый до умеренного, что пока комфортно для того, чтобы передвигаться на неподготовленном авто. Однако, уже на следующей неделе в город придут холода и в их преддверии стоит позаботиться о подготовке автомобиля уже сейчас.