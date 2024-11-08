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Posted 8 ноября, 01:53

Published 8 ноября, 01:53

Modified 8 ноября, 01:55

Updated 8 ноября, 01:55

Как подготовить автомобиль к зиме в Приморском крае: советы для автомобилистов

Как подготовить автомобиль к зиме в Приморском крае: советы для автомобилистов

8 ноября 2024, 01:53
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Автомобилисты
С приближением зимы в Приморском крае, автомобилистам настоятельно рекомендуется подготовить свои автомобили к вьюге и стуже. Пока что погода ясная и относительно для ноября тёплая — воздух 0°C.

Но именно этот факт уже сигнализирует о необходимости принять меры для обеспечения собственной безопасности на дорогах Приморья.

Редакция «Восток-Медиа» собрала основные советы автомастеров, которые помогут подготовить машину к низким зимним температурам.

Проверка аккумулятора: Холодные температуры могут существенно снизить эффективность аккумулятора. Рекомендуется проверить его состояние и, при необходимости, заменить на новый. Это один из ключевых аспектов подготовки автомобиля к зиме.

Зимние шины: убедитесь, что на вашем автомобиле установлены зимние шины с достаточной глубиной протектора не менее 4 мм. Это обеспечит лучшее сцепление с дорогой в условиях снега и льда, что особенно актуально для зимы в Приморском крае.

Охлаждающая жидкость: Проверьте уровень и состояние охлаждающей жидкости. Замените ее на зимнюю, чтобы избежать замерзания. Это важный шаг в подготовке автомобиля к зимним холодам.

Тормоза: Проверьте тормозную систему. Убедитесь, что тормоза работают эффективно, так как зимние условия требуют большей надежности.

Освещение: Проверьте работу всех фар и фонарей. В зимний период световой день короче, и хорошая видимость критически важна для безопасности на дороге.

Стеклоочистители и омыватель: замените щетки стеклоочистителей и используйте зимнюю жидкость для омывателя, чтобы избежать замерзания.

Запасное оборудование: убедитесь, что в автомобиле есть все необходимые вещи: теплое одеяло, фонарик, аптечка, запасной комплект одежды и провода для запуска двигателя.

Заправка топливом: держите бак не менее чем наполовину заполненным, чтобы избежать проблем с топливом в случае морозов.

Напомним, что на 8 ноября в Приморье наблюдается ясная погода с температурами от -1°C до +9°C в различных городах региона. Ветер слабый до умеренного, что пока комфортно для того, чтобы передвигаться на неподготовленном авто. Однако, уже на следующей неделе в город придут холода и в их преддверии стоит позаботиться о подготовке автомобиля уже сейчас.

#Автомобилисты#Приморский край#Зимние шины#Подготовка к зиме
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