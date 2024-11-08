Как подготовить автомобиль к зиме в Приморском крае: советы для автомобилистов

Posted 8 ноября, 01:53
Published 8 ноября, 01:53
Modified 8 ноября, 01:55
Updated 8 ноября, 01:55
Но именно этот факт уже сигнализирует о необходимости принять меры для обеспечения собственной безопасности на дорогах Приморья.
Редакция «Восток-Медиа» собрала основные советы автомастеров, которые помогут подготовить машину к низким зимним температурам.
Проверка аккумулятора: Холодные температуры могут существенно снизить эффективность аккумулятора. Рекомендуется проверить его состояние и, при необходимости, заменить на новый. Это один из ключевых аспектов подготовки автомобиля к зиме.
Зимние шины: убедитесь, что на вашем автомобиле установлены зимние шины с достаточной глубиной протектора не менее 4 мм. Это обеспечит лучшее сцепление с дорогой в условиях снега и льда, что особенно актуально для зимы в Приморском крае.
Охлаждающая жидкость: Проверьте уровень и состояние охлаждающей жидкости. Замените ее на зимнюю, чтобы избежать замерзания. Это важный шаг в подготовке автомобиля к зимним холодам.
Тормоза: Проверьте тормозную систему. Убедитесь, что тормоза работают эффективно, так как зимние условия требуют большей надежности.
Освещение: Проверьте работу всех фар и фонарей. В зимний период световой день короче, и хорошая видимость критически важна для безопасности на дороге.
Стеклоочистители и омыватель: замените щетки стеклоочистителей и используйте зимнюю жидкость для омывателя, чтобы избежать замерзания.
Запасное оборудование: убедитесь, что в автомобиле есть все необходимые вещи: теплое одеяло, фонарик, аптечка, запасной комплект одежды и провода для запуска двигателя.
Заправка топливом: держите бак не менее чем наполовину заполненным, чтобы избежать проблем с топливом в случае морозов.
Напомним, что на 8 ноября в Приморье наблюдается ясная погода с температурами от -1°C до +9°C в различных городах региона. Ветер слабый до умеренного, что пока комфортно для того, чтобы передвигаться на неподготовленном авто. Однако, уже на следующей неделе в город придут холода и в их преддверии стоит позаботиться о подготовке автомобиля уже сейчас.