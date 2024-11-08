vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 23:46

Published 7 ноября, 23:46

Modified 8 ноября, 00:30

Updated 8 ноября, 00:30

Лайнер-рекордсмен Владивостока «взял в заложники» более 500 россиян в Японии

Лайнер-рекордсмен Владивостока «взял в заложники» более 500 россиян в Японии

7 ноября 2024, 23:46
Фото: Герман Катаев. primorsky.ru.
Сюжет
Море
Круизный лайнер Spectrum of the Seas, который в 2019 году стал самым большим судном в истории порта Владивостока, оказался в центре международного инцидента. Более 500 российских туристов фактически оказались заложниками на его борту в японском порту Йокогама.

Судно-гигант, некогда поразившее жителей Приморья своими размерами в 347 метров в длину, сейчас удерживает пассажиров, отказываясь выдавать им паспорта для схода на берег. Как сообщает РБК, компания-перевозчик Royal Caribbean International блокирует возможность покинуть судно, несмотря на готовность японских властей предоставить транзитный коридор.

Судно-гигант, некогда поразившее жителей Приморья своими размерами в 347 метров в длину, сейчас удерживает пассажиров, отказываясь выдавать им паспорта для схода на берег. Как сообщает РБК, компания-перевозчик Royal Caribbean International, по свидетельствам пассажиров, якобы блокирует возможность покинуть судно, несмотря на готовность японских властей предоставить транзитный коридор.

Техническая неисправность двух двигателей привела к тому, что прибытие в Шанхай отложено с 9 на 11 ноября. У многих пассажиров сгорают обратные билеты стоимостью около 200 тысяч рублей, а из-за условий безвизового транзита через Китай россияне рискуют оказаться нелегалами.

В настоящее время выясняется, есть ли среди пассажиров жители Приморского края, которые могли отправиться в круиз, впечатлившись историческим заходом лайнера во Владивосток пять лет назад.

Spectrum of the Seas подвел туристов из Владивостока: круиз отменен
Узнать подробнее
#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Китай#Япония#Море#Шанхай#Приморский край#Приморье#Происшествия#Россияне#Spectrum of the Seas
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика