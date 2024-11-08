Лайнер-рекордсмен Владивостока «взял в заложники» более 500 россиян в Японии

Posted 7 ноября, 23:46
Published 7 ноября, 23:46
Modified 8 ноября, 00:30
Updated 8 ноября, 00:30
Судно-гигант, некогда поразившее жителей Приморья своими размерами в 347 метров в длину, сейчас удерживает пассажиров, отказываясь выдавать им паспорта для схода на берег. Как сообщает РБК, компания-перевозчик Royal Caribbean International блокирует возможность покинуть судно, несмотря на готовность японских властей предоставить транзитный коридор.
Судно-гигант, некогда поразившее жителей Приморья своими размерами в 347 метров в длину, сейчас удерживает пассажиров, отказываясь выдавать им паспорта для схода на берег. Как сообщает РБК, компания-перевозчик Royal Caribbean International, по свидетельствам пассажиров, якобы блокирует возможность покинуть судно, несмотря на готовность японских властей предоставить транзитный коридор.
Техническая неисправность двух двигателей привела к тому, что прибытие в Шанхай отложено с 9 на 11 ноября. У многих пассажиров сгорают обратные билеты стоимостью около 200 тысяч рублей, а из-за условий безвизового транзита через Китай россияне рискуют оказаться нелегалами.
В настоящее время выясняется, есть ли среди пассажиров жители Приморского края, которые могли отправиться в круиз, впечатлившись историческим заходом лайнера во Владивосток пять лет назад.