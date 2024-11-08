Лайнер-рекордсмен Владивостока «взял в заложники» более 500 россиян в Японии

Техническая неисправность двух двигателей привела к тому, что прибытие в Шанхай отложено с 9 на 11 ноября. У многих пассажиров сгорают обратные билеты стоимостью около 200 тысяч рублей, а из-за условий безвизового транзита через Китай россияне рискуют оказаться нелегалами.