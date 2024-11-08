Мероприятия Всероссийского проекта «Встреча с театром» проходят в Хабаровском крае

Posted 8 ноября, 08:24
Published 8 ноября, 08:24
Modified 8 ноября, 08:26
Updated 8 ноября, 08:26
Проект «Встреча с театром» реализуется в рамках национального проекта «Культура» и направлен на развитие детского театрального искусства и дополнительного образования.
— Хабаровский край стал одним из пяти регионов, которые принимают участие в проекте «Встреча с театром». На три дня детский центр «Созвездие» стал центром обучения театральному искусству — актерскому мастерству, сценическому движению и речи, вокалу и танцу. Благодаря проекту юные артисты не только смогут усовершенствовать свои умения, но и познакомятся с ведущими деятелями в сфере театрального искусства города Москвы, — отметила начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки края Ирина Ивлева.
На профильную смену «ЛиМузИн» приехали детские театральные коллективы учреждений образования и культуры Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикинского округа и района им. Лазо. На смене их ждет первый этап проекта — мастер-классы, тренинги и теоретические занятия по основным театральным направлениям.
Первые занятия уже начались. Педагоги проекта Иван Дерендяев, Татьяна Меркулова, Оксана Тихомирова проводят мастер-классы по актерскому мастерству, хореографии и вокалу.
Вторым этапом проекта станет научно-практическая конференция для педагогов театральных коллективов, которая пройдет в Москве 21–22 ноября. А в мае 2025 года три лучших коллектива будут представлять Хабаровский край на фестивале «Страна-Театр-Школа».
Отметим, что в Хабаровском крае на базе образовательных организаций работают более 360 театров. Театральное направление реализуется в форме дополнительных общеобразовательных программ и в рамках внеурочной деятельности. Школьные театры имеют разножанровый аспект: драматический театр, кукольный театр, театр художественного слова, музыкальный театр, театр импровизации и даже пальчиковый театр. Театральным творчеством охвачено более 9 тысяч школьников разного возраста.