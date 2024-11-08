Мероприятия Всероссийского проекта «Встреча с театром» проходят в Хабаровском крае

Отметим, что в Хабаровском крае на базе образовательных организаций работают более 360 театров. Театральное направление реализуется в форме дополнительных общеобразовательных программ и в рамках внеурочной деятельности. Школьные театры имеют разножанровый аспект: драматический театр, кукольный театр, театр художественного слова, музыкальный театр, театр импровизации и даже пальчиковый театр. Театральным творчеством охвачено более 9 тысяч школьников разного возраста.