Молодежь из разных уголков России приезжает в Хабаровский край строить карьеру

Молодые специалисты в рамках проекта «Хабаровский край — место карьеры» могут получить поддержку в размере 1 миллиона рублей, из которых 800 тысяч рублей — федеральные средства и 200 тысяч рублей — краевые. Если молодой специалист ранее был зарегистрирован в службе занятости в другом регионе, а затем заключил договор на переселение в Хабаровский край, он может получить и краевую единовременную выплату в размере 108 тысяч рублей, а также получить компенсацию транспортных и суточных расходов за время проезда к новому месту жительства.