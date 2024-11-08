Молодежь из разных уголков России приезжает в Хабаровский край строить карьеру

Posted 8 ноября, 08:13
Published 8 ноября, 08:13
Modified 8 ноября, 08:15
Updated 8 ноября, 08:15
— Молодые специалисты приехали работать на таких предприятиях, как АО «ННК — Хабаровский НПЗ», АО «Хабаровские авиалинии», ОАО «Дальхимфарм», АО «ДГК», ООО «Ресторан „Первый“, — сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края.
Как уточнили в ведомстве, больше всего молодых ребят — 10 человек — трудоустроились в ООО «Дальнереченск Авиа» по профессиям: командир вертолета, пилот, авиационный техник, начальник отдела технического контроля, инженер по приборам и электрооборудованию.
Среди них юная пара из Омской области Данил Носенко и Елена Весна. Елена устроилась работать в вертолетную компанию инженером производственно-диспетчерского отдела, а Данил — авиационным механиком.
— Для нас было важно найти работу в авиационной сфере по профессии — для получения опыта и перспективы карьерного роста. Такое предложение работы мы получили от компании «Дальнереченск Авиа». Большим плюсом для нас стало переселение в край с господдержкой в рамках проекта «Хабаровский край — место карьеры». Думаем о дальнейшем проживании в Хабаровском крае после окончания участия в проекте, — рассказали Данил Носенко и Елена Весна.
Молодые специалисты в рамках проекта «Хабаровский край — место карьеры» могут получить поддержку в размере 1 миллиона рублей, из которых 800 тысяч рублей — федеральные средства и 200 тысяч рублей — краевые. Если молодой специалист ранее был зарегистрирован в службе занятости в другом регионе, а затем заключил договор на переселение в Хабаровский край, он может получить и краевую единовременную выплату в размере 108 тысяч рублей, а также получить компенсацию транспортных и суточных расходов за время проезда к новому месту жительства.