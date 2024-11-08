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Posted 8 ноября, 07:02

Published 8 ноября, 07:02

Modified 8 ноября, 07:04

Updated 8 ноября, 07:04

Вандал испортил статую Ленина в Приморье

Неизвестный осквернил памятник Ленину во Владивостоке

8 ноября 2024, 07:02
Фото: 1MI.

Вандал испортил статую Ленина в Приморье

Сюжет
Полиция
Во Владивостоке злоумышленник запятнал историческое сооружение. Нарушителя уже разыскивают силовики.

В дальневосточной столице на Партизанском проспекте неизвестный разрисовал памятник Ленину, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личности граждан, причастных к совершению правонарушения, и все обстоятельства инцидента», — отметили в пресс-службе полиции.

На основании результатов расследования правоохранители примут законное решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники следственного комитета проводят расследование по факту осквернения памятника Рихарду Зорге во Владивостоке.

Осквернившего памятник мужчину ищут следователи в Приморье
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