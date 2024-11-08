Неизвестный осквернил памятник Ленину во Владивостоке

Posted 8 ноября, 07:02
Published 8 ноября, 07:02
Modified 8 ноября, 07:04
Updated 8 ноября, 07:04
В дальневосточной столице на Партизанском проспекте неизвестный разрисовал памятник Ленину, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личности граждан, причастных к совершению правонарушения, и все обстоятельства инцидента», — отметили в пресс-службе полиции.
На основании результатов расследования правоохранители примут законное решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники следственного комитета проводят расследование по факту осквернения памятника Рихарду Зорге во Владивостоке.