Новая воздушная артерия: еще один прямой рейс свяжет Приморье с Китаем

Posted 8 ноября, 02:24
Published 8 ноября, 02:24
Modified 8 ноября, 02:26
Updated 8 ноября, 02:26
С третьего декабря аэропорт Владивосток совместно с авиакомпанией Hainan Airlines запускают прямые рейсы в культурный центр КНР — Сиань. Стоит отметить, что один из древнейших городов Поднебесной станет третьим направлением авиаперевозчика из Приморья.
Полеты в историческую столицу Китая будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Владивостока — 14:35, продолжительность полета составит 4 часа 25 минут.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прямой маршрут в Таиланд стал реальностью для жителей Приморского края.