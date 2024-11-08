Новая воздушная артерия: еще один прямой рейс свяжет Приморье с Китаем

Прямые рейсы в историческую столицу Китая доступны туристам из Приморского края

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Совсем скоро жители Приморского края смогут познакомиться ближе с традициями и историей азиатской страны. Ведь добраться до нее можно будет по прямому маршруту.