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Posted 8 ноября, 02:24

Published 8 ноября, 02:24

Modified 8 ноября, 02:26

Updated 8 ноября, 02:26

Прямые рейсы в историческую столицу Китая доступны туристам из Приморского края

Новая воздушная артерия: еще один прямой рейс свяжет Приморье с Китаем

8 ноября 2024, 02:24
Фото: vostokmedia.com.

Прямые рейсы в историческую столицу Китая доступны туристам из Приморского края

Сюжет
Туризм
Совсем скоро жители Приморского края смогут познакомиться ближе с традициями и историей азиатской страны. Ведь добраться до нее можно будет по прямому маршруту.

С третьего декабря аэропорт Владивосток совместно с авиакомпанией Hainan Airlines запускают прямые рейсы в культурный центр КНР — Сиань. Стоит отметить, что один из древнейших городов Поднебесной станет третьим направлением авиаперевозчика из Приморья.

Полеты в историческую столицу Китая будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Владивостока — 14:35, продолжительность полета составит 4 часа 25 минут.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прямой маршрут в Таиланд стал реальностью для жителей Приморского края.

Замечательная новость: долгожданные прямые рейсы снова доступны жителям Приморья
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