О ситуации с россиянами на борту судна Spectrum of the Seas рассказали в посольстве

Около 50 россиян, находящихся на судне, обратились в посольство России в Японии по телефону и электронной почте, сообщают представители посольства. Российские туристы просят дипломатов помочь получить разрешение японских властей на вылет из Токио в Шанхай и далее — в Россию, не дожидаясь завершения ремонта двигателей лайнера. Всего на борту Spectrum of the Seas находятся 538 граждан РФ, у них истек срок действия транзитных виз Японии.