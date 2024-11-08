О ситуации с россиянами на борту судна Spectrum of the Seas рассказали в посольстве

Posted 8 ноября, 01:41
Published 8 ноября, 01:41
Modified 8 ноября, 01:43
Updated 8 ноября, 01:43
Spectrum of the Seas — крупнейшее судно из всех, что когда-либо заходили во Владивосток — придет в порт Баошань в Шанхае с задержкой. В результате сотни российских туристов потеряют возможность попасть домой, опоздав на транзитный рейс, а путешественники из Владивостока потеряют билеты на круиз, который должен был начаться в ближайшие дни.
9 ноября лайнер должен был прибыть в Шанхай. Из-за неисправности двух двигателей судно остается в порту Йокогама в Японии. Более 500 российских туристов рискуют потерять дорогостоящие билеты на транзитный рейс из Китая. Транзитные визы Японии у многих уже истекли: россияне рискуют стать нелегалами за границей.
По свидетельствам пассажиров лайнера, компания-перевозчик Royal Caribbean International, якобы не даёт покинуть судно. Власти Японии при этом готовы предоставить транспортный коридор.
Около 50 россиян, находящихся на судне, обратились в посольство России в Японии по телефону и электронной почте, сообщают представители посольства. Российские туристы просят дипломатов помочь получить разрешение японских властей на вылет из Токио в Шанхай и далее — в Россию, не дожидаясь завершения ремонта двигателей лайнера. Всего на борту Spectrum of the Seas находятся 538 граждан РФ, у них истек срок действия транзитных виз Японии.
Посольство России сообщает, что служащие уже связались с Иммиграционной службой Японии. Россиянам готовы помочь организовать выезд, если в иммиграционную службу обратятся представители американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер.
Пассажирам судна и представителям российского туроператора уже сообщили всю информацию и передали контакты ответственного сотрудника иммиграционной службы Японии.
Россияне продолжают ждать возвращения. Посольство держит на контроле ситуацию с выездом соотечественников из Японии.
Ранее «Восток-Медиа» писало об отмене следующего рейса лайнера Spectrum of the Seas.