vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 01:41

Published 8 ноября, 01:41

Modified 8 ноября, 01:43

Updated 8 ноября, 01:43

О ситуации с россиянами на борту судна Spectrum of the Seas рассказали в посольстве

О ситуации с россиянами на борту судна Spectrum of the Seas рассказали в посольстве

8 ноября 2024, 01:41
Фото: royalcaribbean.com.
Сюжет
Туристы
Посольство России в Японии оказывает помощь россиянам, находящимся на круизном лайнере Spectrum of the Seas. Более 500 российских туристов застряли на борту судна в Японии с истекшими визами.

Spectrum of the Seas — крупнейшее судно из всех, что когда-либо заходили во Владивосток — придет в порт Баошань в Шанхае с задержкой. В результате сотни российских туристов потеряют возможность попасть домой, опоздав на транзитный рейс, а путешественники из Владивостока потеряют билеты на круиз, который должен был начаться в ближайшие дни.

9 ноября лайнер должен был прибыть в Шанхай. Из-за неисправности двух двигателей судно остается в порту Йокогама в Японии. Более 500 российских туристов рискуют потерять дорогостоящие билеты на транзитный рейс из Китая. Транзитные визы Японии у многих уже истекли: россияне рискуют стать нелегалами за границей.

По свидетельствам пассажиров лайнера, компания-перевозчик Royal Caribbean International, якобы не даёт покинуть судно. Власти Японии при этом готовы предоставить транспортный коридор.

Около 50 россиян, находящихся на судне, обратились в посольство России в Японии по телефону и электронной почте, сообщают представители посольства. Российские туристы просят дипломатов помочь получить разрешение японских властей на вылет из Токио в Шанхай и далее — в Россию, не дожидаясь завершения ремонта двигателей лайнера. Всего на борту Spectrum of the Seas находятся 538 граждан РФ, у них истек срок действия транзитных виз Японии.

Посольство России сообщает, что служащие уже связались с Иммиграционной службой Японии. Россиянам готовы помочь организовать выезд, если в иммиграционную службу обратятся представители американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер.

Пассажирам судна и представителям российского туроператора уже сообщили всю информацию и передали контакты ответственного сотрудника иммиграционной службы Японии.

Россияне продолжают ждать возвращения. Посольство держит на контроле ситуацию с выездом соотечественников из Японии.

Ранее «Восток-Медиа» писало об отмене следующего рейса лайнера Spectrum of the Seas.

Spectrum of the Seas подвел туристов из Владивостока: круиз отменен
Узнать подробнее
Читайте также:
Лайнер-рекордсмен Владивостока «взял в заложники» более 500 россиян в ЯпонииДень народного единства в Приморье: хоровод дружбы, этно-фудкорт и автопробегПриморская полиция накрыла школьный «бойцовский клуб»
#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Япония#Туристы#Визы#Консульство#Шанхай#Приморский край#Происшествия#Spectrum of the Seas
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика