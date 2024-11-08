«Объездная колом»: перевертыш заставил страдать автомобилистов во Владивостоке — фото

Posted 8 ноября, 07:25
Published 8 ноября, 07:25
Modified 8 ноября, 07:27
Updated 8 ноября, 07:27
В пригороде дальневосточной столицы движение осложнено из-за аварии. В районе Седанки Volkswagen опрокинулся на крышу и спровоцировал глухую пробку, отметили в новых медиа.
Подробности происшествия неизвестны, о пострадавших тоже пока не сообщается. Однако, по данным горожан, обстановка действительно патовая.
«Объездная колом стоит в сторону Седанки. И с Зари до развязки на Седанке», — написала автомобилистка, которая проезжает мимо злосчастного затора прямо сейчас.
«Да, стоим уже», — с грустью поведала еще одна жительница Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшим вечером дальневосточную столицу сковали семибалльные пробки. Дорога домой для многих стала настоящим испытанием.