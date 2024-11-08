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Posted 8 ноября, 07:25

Published 8 ноября, 07:25

Modified 8 ноября, 07:27

Updated 8 ноября, 07:27

Авария спровоцировала столпотворение на дороге во Владивостоке

«Объездная колом»: перевертыш заставил страдать автомобилистов во Владивостоке — фото

8 ноября 2024, 07:25
Фото: svodka25.

Авария спровоцировала столпотворение на дороге во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Опрокинутый автомобиль поставил «колом» пригород Владивостока. Водители встали в «мертвую» пробку.

В пригороде дальневосточной столицы движение осложнено из-за аварии. В районе Седанки Volkswagen опрокинулся на крышу и спровоцировал глухую пробку, отметили в новых медиа.

Подробности происшествия неизвестны, о пострадавших тоже пока не сообщается. Однако, по данным горожан, обстановка действительно патовая.

«Объездная колом стоит в сторону Седанки. И с Зари до развязки на Седанке», — написала автомобилистка, которая проезжает мимо злосчастного затора прямо сейчас.
«Да, стоим уже», — с грустью поведала еще одна жительница Владивостока.
Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшим вечером дальневосточную столицу сковали семибалльные пробки. Дорога домой для многих стала настоящим испытанием.

Семибалльные пробки сковали движение во Владивостоке — фото
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